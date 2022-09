2021: Meer mannen vermoord, totaal aantal slachtoffers stabiel gebleven

In 2021 kwamen 126 mensen om het leven door moord of doodslag, dat zijn er vijf meer dan het jaar ervoor. Dus het aantal geregistreerd slachtoffers is stabiel gebleven. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De afgelopen vijf jaar komen gemiddeld 123 mensen om het leven door moord of doodslag. Dit gemiddelde is relatief laag, in de periode tussen 2002 en 2004 lag het jaarlijks dodental nog op 231 slachtoffers.

Het aantal mannelijke slachtoffers steeg van 77 naar 88 in 2021. Bij mannen was er niet vaak een dader in beeld. In zeker 13 procent van de gevallen ging het om een criminele afrekening. Onder vrouwen was er sprake van een daling, van 44 naar 36 slachtoffers. Bij de meeste vrouwen was er ook een dader in beeld. In zes van de tien gevallen ging het namelijk om een partner of een ex-partner.

Één derde van de moorden werd in drie grote steden gepleegd: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De meeste slachtoffers waren tussen de 20 en 60 jaar oud, zo’n 70 procent. De afgelopen vijf jaar werden 31 kinderen om het leven gebracht. Bij 28 gevallen werd dit gedaan door een moeder of vader.

Internationaal

Nederland behoort samen met Noorwegen tot de vijf landen in Europa waar relatief de minste moorden worden gepleegd. Italië, Slovenië en Zwitserland hebben de laagste aantal moorden per 100.000 inwoners. In Rusland, Oekraïne en Moldavië hebben relatief gezien het hoogste aantal moorden.