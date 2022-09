Utrecht wil van elektrische deelscooters af

Deelscooters verdwijnen uit het straatbeeld in Utrecht. De gemeente ziet namelijk geen meerwaarde van dit vervoersmiddel en verlengt de vergunning niet. Dat heeft de gemeente Utrecht dinsdag bekendgemaakt. De gemeente geeft voorkeur aan „actieve vervoersmiddelen”, zoals lopen en fietsen. De afgelopen jaren is de deelscooter in veel steden populair geworden.

Utrecht had voor anderhalf jaar een vergunning gegeven voor deelscooters aan het bedrijf Tier. Er werden 300 scooters verspreid door de stad. De gemeente stelt dat de gemiddeld afgelegde afstand op deelscooters en deelfietsen ongeveer hetzelfde is. Omdat fietsen makkelijker te parkeren zijn in de stad en omdat er vaker klachten binnenkomen over de scooters geeft de gemeente de voorkeur aan deelfietsen.

Utrecht verhoogt daarom het aantal elektrische deelfietsen van 500 naar 1.000. De deelfietsen kunnen ook in de binnenstad geparkeerd worden. De gemeente ziet wel meerwaarde in deelscooters voor langere afstanden, bijvoorbeeld voor afstanden tussen gemeenten. Daarom vinden gesprekken plaats met regionale partners over de mogelijkheden voor regionaal deelvervoer.