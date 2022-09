Toename grote wilde dieren in Europa: meer bizons, beren en bultruggen

De populatie van grote wilde dieren in Europa is in de afgelopen decennia toegenomen. Dat blijkt uit een nieuw European Wildlife Comeback-rapport, in opdracht van Rewilding Europe, een organisatie die zich bezig houdt met dierenpopulaties in de wilde natuur. De onderzoekers hebben de afgelopen veertig jaar onderzoek gedaan naar vijftig Europese wilde diersoorten, waaronder de Europese bizon, de grijze wolf, en de bultrug.

In 2013 brachten de onderzoekers ook een publicatie uit. Van alle onderzochte dieren keren de Euraziatische bever, grijze zeehond en Europese bizon het vaakst terug in Europa sinds 2013. Onder de carnivoren keert de grijze wolf het meest terug. De wolf werd eeuwenlang door mensen gedood, maar door een nieuwe wetgeving is de populatie met 17.000 toegenomen. Van de vogels herstellen ook de brandgans, de vale gier, de grote zilverreiger en de Dalmatische pelikaan goed.

Beschermde gebieden

„De overgrote meerderheid is hersteld dankzij menselijke inspanningen”, zegt Louise McRae van de Zoological Society of London (ZSL), een van de auteurs van het onderzoek. Hoewel McRae ziet dat de wereldwijde trends wat betreft biodiversiteit niet positief zijn, is dit rapport volgens haar erg bemoedigend. Het onderzoek laat zien dat dieren in het wild zullen terugkeren als ze de ruimte krijgen om te leven. Maatregelen zoals rechtsbescherming, het vergroten en verbinden van beschermde gebieden en het verminderen van jacht hebben een positieve invloed op de populatie van wilde dieren.

Het herstel van de diersoorten in Europa is volgens de onderzoekers bemoedigend. Maar, ze stellen tegelijkertijd dat de terugkeer van wilde dieren nog fragmentarisch is. Daarnaast zijn er ook soorten die juist minder vaak voorkomen, zoals de Euraziatische otter en de aasgier.

Lees ook: Wilde dieren houden van een stad in lockdown