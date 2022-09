‘Ticket to Paradise’: Julia Roberts en George Clooney bekvechten op Bali

Julia Roberts en George Clooney hebben er duidelijk lol in om elkaar aan de lopende band sarcastisch af te maken als het gescheiden stel Georgia en David in de romantische komedie Ticket to Paradise. Ze bekvechten nog steeds als ze bijna naast elkaar komen te zitten in het in het vliegtuig naar Bali, waar hun pas als advocaat afgestudeerde dochter Lily tot hun schrik ineens trouwen wil met haar vakantieliefde, de Balinese zeewierboer Gede. Nergens zijn ze het met elkaar over eens, maar het saboteren van het overhaaste huwelijk van hun dochter brengt ze even samen.

Er zitten zeker een paar aardige grappen in de verder nogal zoete hapslikweg-film van regisseur Ol Parker, bekend van Mama Mia! Here We Go Again. De Brit lijkt te grossieren in komedies waarin westerlingen op exotische locaties geluk zoeken: Hij schreef ook de scenario’s voor de Best Exotic Marigold Hotel-films, die in India spelen. In Ticket to Paradise wordt Bali met veel mooie plaatjes als ultiem paradijselijk toeristisch oord (en huwelijkslocatie) neergezet. Al moet je natuurlijk wel rekening houden met een vleugje lokale magie – stille kracht, zeg maar – als bijvoorbeeld dolfijnen ineens de stille wens van de Balinese zeewierboer lijken te vervullen.

Hoewel de focus in deze film lijkt te liggen op het jonge stel, is hij duidelijk een escapistisch vehikel voor het duo Roberts en Clooney, beiden ook uitvoerend producent van deze film. Hier doen ze als koppel niet aan onderkoelde humor zoals in de Ocean Eleven-etcetera films, maar is alles wat vetter aangezet, met een piloot als Franse minnaar voor Roberts en een gekke bekken trekkende Clooney. Het geheel is onderhoudend genoeg, met een snufje screwballcomedy om het sacharine-gehalte te maskeren.

Romantische komedie Ticket to Paradise Regie: Ol Parker. Met: Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier. Lengte: 104 min. ●●●●●

