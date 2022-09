Sinds de energiecrisis doen oplichters vaker alsof ze hout verkopen

De politie ontving de afgelopen weken vijfhonderd aangiftes van oplichting bij de aankoop van houtproducten. Dat meldt de dienst dinsdag. Doordat de gasprijzen de afgelopen tijd fors gestegen zijn, neemt volgens de politie de vraag naar bijvoorbeeld houtpellets en haardhout toe en zien oplichters daar een verdienmodel in. Ze doen alsof ze hout verkopen, maar komen die belofte niet na. Momenteel zijn er ruim zestig van deze zogeheten ‘nepshops’ actief die hout zouden verkopen.

Sommige oplichters maken ook misbruik van namen van ondernemingen die wel hout verkopen maar geen website hebben. Ze richten een website op met dezelfde bedrijfsnaam, zonder dezelfde dienst te leveren. Volgens Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), is het gebruikelijk dat oplichters inspelen op de actualiteit. „In de zomer proberen ze barbecues te slijten. Nu de koude dagen zijn aangebroken en de energieprijzen gestegen zijn, spelen ze in op die behoefte.”

De laatste jaren is het aantal aangiftes over nepshops fors gestegen. Vorig jaar verdubbelde het aantal aangiften ten opzichte van het jaar ervoor naar ruim 13.000. Ook steeg het gemiddelde bedrag dat gedupeerden aan schade oplopen: vorig jaar was dat 150 euro. In de eerste helft van dit jaar 330 euro. Begin september van dit jaar had de politie al 8.300 aangiften voor oplichting door nepshops ontvangen. Bovenaan de lijst van nepshops die de politie bijhoudt, staan tegenwoordig url’s als ab-brandhout.com, brandhoutenpellets.nl en blokjeskopen.com.