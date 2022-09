RIVM: ruim 12.000 nieuwe coronabesmettingen, mogelijk begin van najaarsgolf

Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen weken toegenomen. Het RIVM, dat dinsdag de nieuwe weekcijfers bekendmaakte, spreekt van „mogelijk het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf”. Afgelopen week was er sprake van 12.269 nieuwe coronagevallen, blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut. Dat zijn de officiële testcijfers. Omdat niet iedereen zich laat testen en de meeste mensen bij klachten een zelftest afnemen, ligt het werkelijke aantal besmette mensen waarschijnlijk hoger.

Ook het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen loopt op. In totaal liggen er nu 631 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 35 op de IC’s en 596 op de reguliere afdelingen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn op dinsdag 117 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 28 meer dan op maandag. Volgens het RIVM zijn stijgt het aantal positieve tests in alle leeftijdsgroepen, maar is vooral een flinke stijging te zien in de leeftijdscategorie zeventig jaar en ouder.

Het RIVM stelt dat in het najaar vaker luchtweginfecties voorkomen, waardoor dus ook het coronavirus zich gemakkelijker verspreidt. Een woordvoerder meldt dat de trend niet alleen af te lezen is aan de officiële testcijfers, maar ook aan het toenemend aantal deeltjes van het Sars-Cov-2-virus in het rioolwater en aan het toenemend aantal klachten gemeld op Infectieradar.

Het Rijksinstituut adviseert mensen om zich te laten vaccineren en om (zelf)testen af te nemen in deze fase, „om te voorkomen dat de cijfers hard oplopen”. Sinds deze maand kunnen mensen een ‘herhaalprik‘ halen. Dat is een aangepast vaccin met een betere afweerreactie tegen Omikron, de coronavirusvariant die nu vrijwel alle besmettingen veroorzaakt.

