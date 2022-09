Queer was tot voor kort geen probleem in films in het Midden-Oosten

Onlangs verboden de Golfstaten Disney’s Toy Story-film Light-year vanwege een lesbische kus. Ook eiste Saoedi-Arabië dat Disney twaalf seconden zou verwijderen uit de recentste Doctor Strange-film, omdat het personage America Chavez spreekt over haar „twee moeders”. En vorig jaar in Egypte wilde een ultraconservatieve parlementariër Netflix in de ban doen vanwege de ‘promotie van onzedelijkheid’ in de Arabische versie van de Netflix-film Perfect Strangers, onder meer omdat een van de personages voor zijn homoseksualiteit uitkomt. Intussen werd Perfect Strangers Netflix’ best bekeken film in de Arabische wereld.

Deze week komt Love, Spells and All That in Nederland uit, van Ümit Ünal uit 2019. Een mooie, naturel geacteerde film over twee vrouwen die twintig jaar na hun eerste relatie elkaar weer ontmoeten en opnieuw verliefd worden. Kan dat zomaar in Erdogans religieus conservatieve Turkije?

Verrassend genoeg heeft de cinema van het Midden-Oosten historisch gezien nooit veel moeite gehad met queer-personages en -thema’s. Queer is gewoon zichtbaar in films. Al in de films van de Egyptische jarendertigpionier Togo Mizrahi, die met de grootste filmsterren uit zijn tijd werkte, belandden personages door komische verwikkelingen geregeld met personen van hetzelfde geslacht in bed, of kusten elkaar op meer dan vriendschappelijke wijze. Travestiescènes waren aan de orde van de dag.

In de decennia die volgden, besteedde de Egyptische ster-regisseur Youssef Chahine veel aandacht aan serieuze karakterduiding in zijn films met queer personages, bijvoorbeeld in de gedeeltelijk autobiografische Alexandria Trilogy. In het deel Alexandria Why? zien we een liefdesrelatie met een erotische scène tussen een Egyptische nationalist en een Britse soldaat. Deze films zijn voortdurend te zien op Arabische televisiezenders.

Alleen in 1964 ging Chahine te ver in Those People of the Nile, een film over de aanleg van de Aswan-dam, waarin een Russische ingenieur een verhouding krijgt met een Egyptische arbeider. Hij neemt hem mee naar Rusland en laat hem dan op straat een paar meter achter zich lopen. Deze verwijzingen naar racisme zouden volgens de censors de Russische bondgenoten van Egypte in het verkeerde keelgat kunnen schieten. Chahine moest deze straatscènes overdoen, maar de liefdes-relatie was geen probleem.

Prostituee

Salah Abu-Saifs The Malatily Bathhouse (1973) ging nog verder in de uitbeelding van erotiek. De film speelt in een badhuis in Caïro, waar een welgestelde kunstenaar verliefd wordt op een werkstudent uit een arm gezin, die daar bijklust als masseur. Ook al is de jongen verliefd op een prostituee die ook in het badhuis werkt, er is wel een erotisch spanningsveld tussen kunstenaar en student.

De kunstenaar refereert aan de historische tolerantie van het Midden-Oosten tegenover homoseksualiteit. Intussen verklaart hij zijn homoseksualiteit freudiaans door een ongelukkige verhouding met zijn ouders. Maar de film is wel een pleidooi voor acceptatie. Dat hij niet meer op televisie is te zien, hangt wellicht samen met de bijna-naaktscènes. Op straat kun je hem wel overal op illegaal gekopieerde dvd vinden.

De plot van de travestiekomedie For Men Only (Mahmud Zul-Fiqar, 1964) doet aan Billy Wilders Some Like it Hot van zes jaar daarvoor denken, met de beroemde gay twist aan het eind. Travestiekomedies waren in Egypte gangbaar, maar For Men Only was óók een serieus pleidooi voor gelijke behandeling van vrouwen. Twee afgestudeerde vrouwelijke olie-ingenieurs (ster-actrices Suad Hosni en Nadia Lutfi) kunnen geen werk vinden, totdat ze zich als man verkleed melden bij een boorplatform in de woestijn. Daar doen zich de nodige genderverwisselingscomplicaties voor, zoals tijdens de wekelijkse dansavond waar de mannen bij gebrek aan vrouwen close met elkaar dansen – volgens sommigen een verwijzing naar een gay nachtclub.

The Yacoubian Building (Marwan Hamed, Egypte 2006) is de commercieel succesvolste Arabische bioscoopfilm ooit. In deze film wordt homoseksualiteit als ‘natuurlijk’ uitgebeeld; een homoseksuele journalist is een van de meer sympathieke personages.

Turkse queer ster

In Turkije is dat niet heel anders. De Turkse zanger/filmster Zeki Muren, die vaak in travestie optrad en van wie bekend was dat hij homoseksueel was, was halverwege de vorige eeuw een volksheld. De volgende Turkse queer ster was trans-zangeres/filmster Bülent Ersoy. In 1981, net toen ze een geslachtscorrectie had ondergaan, kwam een militaire junta aan de macht die ‘sociale afwijkingen’ verbood. Ersoy emigreerde. Nadat de junta was verdwenen, keerde ze terug, onverminderd populair. Haar queerness staat banden met het huidige religieus conservatieve regime niet in de weg: in 2016 baarde ze opzien toen ze de religieus-conservatieve president Erdogan en diens echtgenote te gast had tijdens een ramadan-maaltijd.

Köçek (1975) Those People of the Nile (1972) For Men Only (1964) The Malatily Bathhouse (1973)

Homoseksualiteit kwam een halve eeuw geleden wel voor in films, maar het thema kreeg weinig diepgang. Typisch voor de tijd was het Turkse Köçek (1975). Hierin droomt een jongen ervan vrouw te worden. Hij wordt door gangsters gedwongen zich als köçek te prostitueren, een traditionele als vrouw verklede jonge mannelijke nachtclubdanser. Wanneer een rivalisende bende hem wil verkrachten, ontdekken de criminelen zijn sekse en steken hem neer. Als hij bijkomt in het ziekenhuis heeft de arts een geslachtsveranderingsoperatie uitgevoerd. Vervolgens wordt een jeugdvriend verliefd op haar, zonder te weten dat zij ooit zijn beste vriend was. Dit alles in de vorm van een vrolijke musical.

Die nogal kluchtige omgang met queer-thema’s maakte de afgelopen decennia plaats voor meer serieuze karaktertekening. In Fatih Akins The Edge of Heaven (2007) stond ook een lesbische relatie centraal, net als in het Libanese Caramel van Nadine Labaki over een groep vrouwen en hun relatieproblemen. Een van hen valt op vrouwen, wat voor niemand een probleem is.

Qua openheid en begrip brengt de Midden-Oosterse cinema het er al met al niet slecht af in vergelijking met Hollywood, waar queer personages in het verleden vaak verknipte slechteriken waren, zoals in Rope, Midnight Express, Silence of the Lambs of Basic Instinct. Waarom wordt een film als Lightyear nu dan wel verboden? De Golfstaten hebben het over westerse invloeden die tegen lokale waarden indruisen. Maar lijkt het er niet eerder op dat ze zelf westers, christelijk conservatisme importeren? Ze zouden er beter aan doen hun eigen filmgeschiedenis te bestuderen.

