Porsche van voetballer Ihattaren in brand, politie vermoedt brandstichting

De Porsche van de 20-jarige voetballer Mo Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan, in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Dat heeft de brandweer bevestigd, na berichtgeving van De Telegraaf. De politie start dinsdag het onderzoek naar de oorzaak van de brand en noemt brandstichting tegenover NRC een „aannemelijk scenario”. Vorige week ging ook de auto van Ihattarens broer in vlammen op, meldt De Telegraaf.

Het was de politie die de brandweer op de brandende auto attendeerde, rond middernacht. Door langs de deuren in de buurt te gaan, en door camerabeelden te controleren, probeert de politie de oorzaak van de brand te achterhalen. „We onderzoeken altijd meerdere scenario’s”, zegt een politiewoordvoerder, „en brandstichting is in dit geval zeker een aannemelijk scenario”. Volgens De Telegraaf is het politieonderzoek naar de brandende auto van Ihattarens broer ook nog niet afgerond.

Ihattaren zelf lijkt dinsdagmiddag te reageren op de berichtgeving. „Jaloezie hangt in de lucht. Gelukkig is materiaal makkelijk vervangbaar”, schrijft de middenvelder op Instagram.

Wat er precies rondom de grote Utrechtse voetbalbelofte speelt is niet duidelijk. Ihattaren vertrok vorig jaar bij PSV, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep, na hommeles met toenmalig trainer Roger Schmidt. Hij tekende voor het Italiaanse Juventus, maar kon in Italië de verwachtingen niet waarmaken. Ajax huurde de aanvallende middenvelder en gaf hem een nieuwe kans. Ihattaren had lang nodig om fit te worden, maar maakte uiteindelijk in de bekerfinale tegen uitgerekend zijn oude club in april (2-1 voor PSV) zijn Ajax-debuut. In de voorbereiding op dit seizoen viel hij aanvankelijk op met mooie acties en doelpunten, tot hij plotseling buiten de selectie belandde.

Ihattaren traint sindsdien niet meer mee met de selectie van Ajax, maar werkt individueel. Volgens De Telegraaf komt dat doordat hij te dicht tegen het criminele milieu aan schuurt. De Utrechter zou ook zijn bedreigd, waarop zou zijn besloten dat het onverantwoord is om hem op de club te laten komen. De verhalen zijn door Ajax noch door Ihattaren ooit bevestigd. In de zomer plaatste de voetballer op Instagram „niks met criminaliteit en bedreigingen te maken” te hebben.