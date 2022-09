Politie luisterde gesprek af waarin Taghi wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries

In een afgeluisterd gesprek van een van de verdachten van de moord op Peter R. de Vries wordt volgens de politie de naam van Ridouan Taghi genoemd als de opdrachtgever van de moord. Dat hebben drie bronnen die het onderzoeksdossier over de moord goed kennen onafhankelijk van elkaar bevestigd.

Het gaat om een gesprek van een van de drie verdachten die is aangehouden op verdenking van het filmen van de aanslag op 6 juli 2021 nabij de studio van RTL Boulevard aan de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. De politie denkt dat de filmploeg en de uitvoerders van de moordaanslag samenwerkten.

De man is voor het eerst gehoord in augustus vorig jaar. Na een tweede verhoor in januari 2022 is de politie erin geslaagd om afluisterapparatuur te plaatsen, vermoedelijk in een auto. De politie meldt volgens de bronnen in een proces-verbaal dat op een van de opnames „fonetisch” de naam wordt genoemd van Taghi die volgens de verdachte de moordopdracht bij „drie groepen” zou hebben uitgezet.

Dit past bij andere resultaten van het onderzoek. Daaruit blijkt dat de moordopdracht al in het voorjaar is gegeven. De naam van het doelwit is dan nog niet bekend. De drie mannen die nu vastzitten voor het filmen van de aanslag zijn blijkens camerabeelden al begin juni 2021 gezien in de buurt van de studio van RTL Boulevard waar De Vries regelmatig te gast was. Een van de drie wordt vlak daarna aangehouden omdat hij nog een openstaande celstraf moet uitzitten. Voor de twee overgebleven verdachten is dat een reden om de moordopdracht niet uit te voeren.

Getuige Eddy

Daarna wordt een Poolse verdachte aangezocht die de moordaanslag moet uitvoeren. Het is Kamil E., tegen wie inmiddels een levenslange celstraf is geëist. Hij bestuurde de witte Renault Kadjar waarmee hij en de verdachte schutter Delano G. na de aanslag zijn gevlucht. Ook tegen Delano G. is door het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf geëist.

Lees ook een terugblik van NRC-redacteur Jan Meeus: Peter R. de Vries wist: een kogel met je naam erop is niet te ontwijken

De rechtbank heeft vlak voor de uitspraak het onderzoek tegen deze twee verdachten heropend omdat er nieuwe verklaringen aan het dossier waren toegevoegd. Het gaat om een Poolse getuige die de bijnaam Eddy heeft meegekregen. Hij heeft tegen de politie verteld dat hij Kamil E. kent en over de moord op De Vries veel heeft gehoord van weer een andere Poolse verdachte: Krystian M.

De 27-jarige Pool Krystian M. wordt mede op basis van de verklaringen van Eddy door justitie gezien als de organisator van de moordaanslag. Hij zou Kamil E. hebben gevraagd om Peter R. de Vries te vermoorden. Krystian M., die net als de drie verdachten van de vermeende ‘filmploeg’ deze zomer is aangehouden, heeft volgens justitie en politie gecommuniceerd met de twee uitvoerders via een Google Pixel-telefoon die is aangetroffen in de vluchtauto.

Krystian M. is verdachte in meerdere onderzoeken. Zo komt hij voor in een dossier over de diefstal van auto’s die volgens de politie zijn gebruikt bij de moord op Derk Wiersum. Wiersum was tot zijn dood de advocaat van kroongetuige Nabil B., die een belangrijke rol speelt in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Na de dood van Wiersum is Peter R. de Vries aangezocht als vertrouwenspersoon van Nabil B.

Op 13 oktober bespreekt de rechtbank tijdens de eerste openbare zitting de voortgang van het onderzoek naar Krystian M. en de drie verdachte leden van de ‘filmploeg’. Krystian M. wordt verdacht van het medeplegen van de moord op De Vries. De drie andere verdachten wordt verweten dat ze als lid van een criminele organisatie de moordaanslag hebben gefilmd en de beelden daarvan hebben verspreid met een terroristisch motief, een strafverzwarende omstandigheid.

Nieuwe details

Het onderzoek naar de vier verdachten heeft een aantal nieuwe details opgeleverd over de moordaanslag. Zo lijkt het erop dat naast verdachten Kamil E. en Delano G. nog een derde persoon met hen is meegereden vanuit Rotterdam naar Amsterdam op de dag van de aanslag. Dat komt overeen met de verklaring van Kamil E., die door het OM overigens tijdens de behandeling van de strafzaak als ongeloofwaardig is gekwalificeerd.

Het blijkt dat de witte Renault Kadjar die dag vanaf vrijwel dezelfde locatie in Rotterdam is vertrokken als de blauwe Peugeot 208 van de twee leden van de ‘filmploeg’. Uit camerabeelden blijkt dat die twee eerder zijn aangekomen in Amsterdam. Ze hebben een deel van de dag in een filiaal van McDonald’s gezeten tegenover de ingang van de studio van RTL Boulevard. Of zij die dag hebben gecommuniceerd met de twee uitvoerders is niet duidelijk. Daarvan is vooralsnog geen bewijs gevonden.

Vlak nadat De Vries de Boulevard-studio verliet en via de Lange Leidsedwarsstraat naar zijn auto liep, hebben de twee het fastfoodrestaurant verlaten. Volgens de politie blijkt uit forensisch onderzoek dat de beelden die zijn gepubliceerd vlak nadat Peter R. de Vries was neergeschoten, zijn gemaakt met een telefoon van een van de verdachten. Onduidelijk is nog waarom of in wiens opdracht ze dit hebben gedaan. Ook is niet duidelijk wie die beelden uiteindelijk online heeft gezet.

In het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries is maandag in Polen weer een nieuwe verdachte aangehouden. Waar hij van wordt verdacht, is nog onbekend.

Inez Weski, de advocaat van Taghi, zegt niet op de hoogte te zijn van dit dossier en er niet op te kunnen reageren. Haar cliënt is nog niet als verdachte aangemerkt in deze zaak.