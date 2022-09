Opeens is de Transgenderwet geen gelopen race meer

De wijziging van de Transgenderwet leek lang vrij onomstreden. Het voorstel werd vorig jaar mei vrij geruisloos ingediend door het vorige kabinet. Een echte discussie over het voorstel om het voor transgender personen makkelijker te maken het geslacht op hun paspoort te veranderen bleef uit. Tot de afgelopen maanden een verhit debat in de samenleving losbarstte dat dinsdag ook de Tweede Kamer bereikte. Die discussie blijft mogelijk niet zonder gevolgen: coalitiefracties VVD en CDA hebben toch nog grote twijfels bij de wet, wat het op het laatste moment zeer onzeker maakt of de wetswijziging een meerderheid haalt.

Het voorstel behelst op het oog een kleine wijziging. Transgender personen kunnen sinds 2014 al van geslacht veranderen zonder dat zij ook een medische transitie moeten ondergaan. Afgelopen jaren deden zo’n 700 mensen per jaar dat. Nu is nog wel een zogenaamde ‘deskundigenverklaring’ verplicht, een gesprek waarin een arts of psycholoog controleert of de wens om het geslacht te wijzigen „duurzaam” is. Dat is vanwege het zelfbeschikkingsrecht van transgender personen niet meer van deze tijd, oordeelde Rutte III. Veel transgender personen vinden zo’n gesprek ook belastend, bleek uit een wetsevaluatie. De verklaring wordt nu vervangen door een bedenktijd van vier weken.

Omdat de wetswijziging is voorgesteld door het vorige kabinet van dezelfde huidige vier coalitiepartijen leek een ruime meerderheid verzekerd. Zeker ook omdat bijna alle linkse partijen het voorstel steunen. Het kwam dan ook als een verrassing voor veel partijen dat VVD-Kamerlid Ulysse Ellian in het debat het schrappen van de deskundigenverklaring juist in twijfel trok. Hij vroeg zich af of een gevoelde identiteit „juridisch leidend” kan zijn en of een gesprek over het veranderen van het geslacht toch niet nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld voorlichting. Ellian vroeg zich hardop af of de huidige regelgeving „niet al genoeg balans biedt”.

De gerezen twijfel bij de VVD is opvallend. De wet werd onder andere ingediend door oud-VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Toen diverse media werd dinsdag berichtten over twijfels bij de liberalen, twitterde voorzitter van jongerenclub JOVD Daphne Lodder: „Kom op VVD! De vrijheid van het individu om te kunnen zijn wie je bent (zonder onnodige bureaucratie) moet juist door ons liberalen worden verdedigd.”

Op de publieke tribune in de Kamer zat dinsdagavond Leon Houtzager, VVD-lid en voorzitter van het COC in Rotterdam. Hij vertelt dat hij deze zomer nog met VVD’ers en leden van andere partijen op de politieke boot van de Pride Amsterdam stond. „Als je dat als landelijke partij uitdraagt, moet je hier ook vóór stemmen”, vindt Houtzager. „De VVD is een liberale partij die zegt: iedereen mag zijn wie hij of zij wil. Daar gaat een ander niet over.

Het CDA is ook nog niet overtuigd van de wet. CDA’er Raymond Knops zei voor het debat nog „meerdere bedenkingen” bij „onderdelen van de wet” te hebben. Hij noemde expliciet het schrappen van de leeftijdsdrempel, nu kan het wijzigen van het geslacht nog vanaf zestien jaar. Volgens Knops is een belangrijke vraag „op welke leeftijd je jongeren dit lastige besluit zelfstandig wil laten nemen”.

‘Spookverhalen’

In het Kamerdebat kwam ook het hoog opgelopen maatschappelijk debat aan bod. Critici voelden zich te snel als „transfoob” weggezet, voorstanders vonden juist dat de tegenstanders de wet ten onrechte als een „gevaar voor vrouwen” bestempelden. Het bekendste voorbeeld is de toegang tot vrouwenruimtes, die zou kunnen worden misbruikt. Nu hoeft toch ook niemand zijn paspoort te laten zien bij het betreden van een kleedkamer, zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld dinsdag. „Waarom zou dit nu opeens massaal worden misbruikt?” Ook in andere landen zijn nauwelijks voorbeelden bekend van misbruik van vergelijkbare wetten.

Kamerleden worstelden openlijk met de vele „spookverhalen” die volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen in het maatschappelijk debat zijn geslopen. „Volgens mij zijn veel zorgen oprecht, maar niet terecht.” D66-Kamerlid Lisa van Ginneken, zelf transgender, is juist bezorgd over het „lelijke” debat en de „ondermijnende frames” over transgender personen. „Het maakt mensen bang en het demoniseert trans personen terwijl deze groep het al zwaar genoeg heeft.”

Een aantal partijen staat sterk ideologisch in de discussie. De SGP voert actief campagne tegen de Transgenderwet vooral vanwege Bijbelse principes. Volgens woordvoerder Roelof Bisschop moet de politiek „de goede en wijze bedoelingen van onze Schepper eren, en niet negeren”. Ook seculiere rechts-conservatieve partijen ageren tegen de wet, vaak met andere motieven. Ze maken de wet onderdeel van een grotere cultuurstrijd met links. PVV-leider Geert Wilders sprak vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen over „genderwaanzin en een woke-obsessie, die langzaam maar zeker alles in dit land in hun greep krijgen”.

Woensdag reageert minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) op de vragen uit de Kamer. Daarna wordt duidelijk of de wet nog te redden valt. De belangrijkste vraag lijkt of de VVD wil vasthouden aan de deskundigenverklaring, of dat daarvoor nog een minder zwaar alternatief kan worden gevonden. Die opening bood Ellian donderdagavond. „Als een gesprek op andere wijze vormgegeven kan worden, is dat een route die het overwegen waard kan zijn.” Ellian zei er wel bij dat hij daarvoor niet „een panklaar voorstel” heeft. Misschien D66-minister Weerwind wel.

