Omstreden Keniaanse advocaat dood thuis aangetroffen

Paul Gicheru, een Keniaanse advocaat die is aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag voor het omkopen van getuigen in het mislukte proces tegen de Keniaanse president William Ruto, is onder verdachte omstandigheden overleden. Zijn vonnis zou binnenkort door het Strafhof bekend worden gemaakt.

Gicheru kwam na een lunch maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi ziek thuis, hij ging op bed liggen en had schuim rond zijn mond. Zijn zoon vertoonde dezelfde ziekteverschijnselen en ligt in het ziekenhuis. Gicheru vormde een potentieel gevaar voor William Ruto, die deze maand tot president van Kenia werd beëdigd.

Ruto heeft namelijk een controversieel verleden. Hij zou een rol hebben gespeeld in het grootschalige geweld na omstreden verkiezingen in 2007. Het Internationaal Strafhof in Den Haag klaagde hem daarom in 2013 aan wegens misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord en het verdrijven van een bevolkingsgroep. De zaak strandde in 2016 omdat zestien van de 42 getuigen van de aanklager hun verhaal veranderden of weigerden te getuigen. De toenmalige voorzitter van de rechtbank noemde het een „verontrustend” patroon van „inmenging van getuigen”.

Arrestatiebevel

Algemeen werd aangenomen dat Gicheru op Ruto's hand was, maar na een arrestatiebevel door het ICC werd hieraan getwijfeld. Gichero meldde zich in 2020 namelijk vrijwillig in Den Haag „om zijn naam te zuiveren”. Een jaar later liet het Strafhof hem naar Kenia vertrekken waar hij per videoverbinding aan de procedure mocht deelnemen. Op 27 juni vonden de slotpleidooien in de zaak tegen hem plaats. De ICC-aanklager Anton Steynberg stelde dat Gicheru een „essentiële rol” speelde door getuigen en potentiële getuigen in de zaak Ruto op te sporen en op corrupte wijze te beïnvloeden om hun bewijs in te trekken en alle samenwerking met het Hof op te zeggen.

De dood van Gicheru komt twee maanden na de eveneens verdachte dood in West-Kenia van Christopher Koech, een andere ICC-getuige. Ook hij had schuim rond zijn mond, wat kan wijzen op vergiftiging.

