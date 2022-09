Zelensky bij VN: onderhandelen met Rusland niet meer mogelijk na schijnreferenda

Oekraïne kan volgens president Volodymyr Zelensky niet meer onderhandelen Rusland na de schijnreferenda in vier Oekraïense regio’s over annexatie. Dat maakte Zelensky dinsdagavond nogmaals duidelijk in een videoboodschap voor de VN-Veiligheidsraad. De Russische bezetters zeggen dat „een overgrote meerderheid” voor annexatie heeft gestemd.

„De erkenning door Rusland van de schijnreferenda als ‘normaal’ betekent dat er met de huidige Russische president nergens meer over te praten valt”, zei Zelensky in zijn videoboodschap. Hij wees er op dat er hetzelfde scenario zal worden uitgevoerd als op de Krim en dat er een zoveelste poging komt om een deel van het grondgebied van Oekraïne te annexeren. Volgens Zelensky plaatst Poetin zich daarmee tegenover „de gehele mensheid”.

Russische bestuurders claimden dinsdagavond dat een overweldigende meerderheid in vier bezette regio’s voor aansluiting bij Rusland hebben gestemd: meer dan 98 procent van de stemmers in Loehansk, ruim 93 procent in Zaporizja, 87 procent in Cherson en ruim 99 procent in Donetsk.

„De referenda zijn voorbij en de resultaten zijn duidelijk”, zei voormalig president en vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad Dmitri Medvedev. „Welkom thuis in Rusland”. Volgens het Kremlin kunnen de bezettingsautoriteiten nu een formeel verzoek indienen bij president Poetin om deel uit te gaan maken van Rusland.

