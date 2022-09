Malaise rond mobilisatie in Rusland zet Poetin onder druk

Tienduizenden mannen die Rusland proberen te ontvluchten. Protesten van Sint-Petersburg tot Machatsjkala in Dagestan. Rekruteringscentra die in brand worden gestoken. Kritiek op de chaotische uitvoering door invloedrijke propagandisten op de staatstelevisie. Dienstplichtigen die op sociale media klagen over onbruikbare wapens en ontbrekende training.

Een week na Poetins aankondiging van de ‘gedeeltelijke mobilisatie’ is duidelijk dat de uitvoering van die enorme operatie ernstig hapert. Militaire analisten waren sceptisch vanaf het begin: zelfs als de logistieke obstakels worden overwonnen zullen grote aantallen ongetrainde soldaten de oorlog niet doen kantelen, stelden ze. De kwaliteit van de wapens en het moreel van de soldaten wegen zwaarder dan kwantiteit.

Met de mobilisatie wil Poetin, denken analisten, de Russische linies in het oosten en zuiden stabiliseren en voorkomen dat Oekraïne nieuwe tegenoffensieven begint voordat de winter invalt. De huidige malaise rond de mobilisatie zet niet alleen Poetins militaire doelen onder druk, ook zijn politieke positie wordt erdoor verzwakt. Binnen en buiten Rusland wordt al gespeculeerd over een post-Poetin-machtsstrijd.

De eerste tegenslag rond de mobilisatie is de vlucht van dienstplichtigen. Ging het aanvankelijk om het vertrek naar de visumvrije bestemmingen Georgië, Armenië en Turkije, inmiddels staan er lange files bij de landsgrenzen met Finland, Kazachstan en Mongolië. De wanhoop onder de deserteurs is groot: bij de Georgische grens arriveerde iemand op een step, een ander stak per sup-board de Estse grensrivier Narva over. Hij is teruggestuurd.

Kazachstan neemt afstand

De Russische veiligheidsdienst FSB telde in de eerste vier dagen, tot en met zaterdag, al 261.000 deserteurs. Kazachstan meldde dinsdag de komst van 98.000 Russen sinds het begin van de mobilisatie. In Georgië gaat het om 10.000 Russen per dag, aldus het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel Georgiërs vrezen verdere russificering van hun land, met name van de hoofdstad Tbilisi. Bij de drukste Georgische grensovergang is inmiddels een mobiel registratiekantoor voor dienstplichtigen geopend.

Russische mannen bij de grens met Kazachstan. Foto AFP

De Kazachstaanse president Tokajev benut de situatie om nog meer afstand te nemen van bondgenoot Rusland. De meeste Russen zijn gedwongen hun land te verlaten vanwege de „huidige hopeloze situatie”, zei Tokajev dinsdag. „We moeten ze opvangen en hun veiligheid waarborgen. Dit is een politieke en humanitaire kwestie.” De voormalige president van Mongolië heeft Poetin opgeroepen om te stoppen met de oorlog. De Georgische regering, veel pro-Russischer dan de bevolking, houdt zich vooralsnog op de vlakte.

In heel Rusland zijn volgens de onafhankelijke instantie OVD-Info tot en met maandag 2.400 mensen gearresteerd die demonstreerden tegen de mobilisatie. Van grootschalig protest is geen sprake, maar het is wel meest openlijke protest sinds het begin van de Russische invasie. Elke uiting van protest wordt met geweld onderdrukt, het dragen van een gele regenjas (een kleur die vanwege de geel-blauwe vlag met Oekraïne wordt geassocieerd) is al genoeg reden voor arrestatie.

Het meest uitgesproken protest tegen de mobilisatie speelt zich af in Dagestan, een autonome republiek in de bergen van de noordelijke Kaukasus. Video’s van botsingen tussen vrouwen en agenten circuleren op sociale media. Er zijn nog geen dodelijke slachtoffers gemeld bij deze botsingen, maar dat lijkt een kwestie van tijd.

Veel dienstplichtigen, in ieder geval van de eerste lichting die wordt opgeroepen, zijn afkomstig uit republieken ver van Moskou waar etnische minderheden wonen, zoals Jakoetië en Boerjatië. Een mogelijke verklaring is dat veel mannen in deze regio’s in het leger hebben gediend, bij gebrek aan andere opties voor een baan. Regionale activisten in de Kaukasus en Siberië zien een andere verklaring: etnische minderheden worden opgeofferd, etnische Russen in de westelijke steden worden ontzien.

En dan is er de kritiek op de uitvoering van de mobilisatie op de Russische staatszenders. Dat is geregisseerd, en wellicht eerder een vorm van damage control dan tegenslag, maar wel opmerkelijk. Talkshowpresentator Vladimir Solovjov en Margarita Simonjan, hoofdredacteur van nieuwsorganisatie RT, twee van de belangrijkste propagandisten van het Kremlin, zijn zeer kritisch over de administratieve chaos van de mobilisatie.

Een satellietfoto toont de rij bij de Russisch-Georgische grens. Maxar Technologies/AP

Formeel zouden alleen mannen met militaire ervaring, niet ouder dan 35 jaar, worden opgeroepen. Mannen met onmisbare beroepen zouden buiten schot blijven. De praktijk is anders: ervaring, beroep en leeftijd spelen geen rol, lijkt het. Er zijn dorpen waar de hele mannelijke bevolking is opgeroepen. Dat ook vijftigers en zestigers met allerlei kwalen zich ook moesten melden riep zoveel verontwaardiging op Telegram op dat hun oproepen werden ingetrokken.

Solovjov en Simonjan, die normaliter oproepen Oekraïne en het Westen met de zwaarst denkbare middelen te bestoken, richten nu hun pijlen op lokale en regionale bestuurders die verkeerde mensen oproepen om te voldoen aan het quotum voor een bepaald gebied. Poetin treft volgens hen geen blaam, zijn orders worden alleen verkeerd uitgevoerd.

Een soldaat wordt met zijn tankregiment naar Cherson gestuurd, zonder enige training

Simonjan fungeert op sociale media als een soort ombudsman die gedupeerde burgers ‘helpt’. Solovjov riep in zijn show op om falende chefs van rekruteringsbureaus neer te schieten. Wat kort daarna ook gebeurde – niet door de overheid maar door een man die woedend was dat zijn beste vriend was opgeroepen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov heeft inmiddels erkend dat er fouten worden gemaakt.

Opgeroepen dienstplichtigen nemen afscheid van hun naasten bij Rostov. Alexey Pavlishak/Reuters

Minder geregisseerd, en bijzonder pijnlijk voor het Kremlin, zijn de video’s van dienstplichtigen die laten zien hoe de mobilisatie in de praktijk eruitziet. Ging het in de eerste dagen vooral om filmpjes van mannen die zich voor vertrek naar het front nog even klemzopen, nu verschijnen video’s van armetierige barakken en roestige kalasjnikovs.

Een dinsdag veel gedeeld filmpje toont de instructies voor de nieuwe rekruten. De instructrice pepert ze in: „Jullie krijgen alleen een uniform, verder moeten jullie alles zelf regelen, ook je slaapzak. Tourniquets hebben we niet. Vraag je vriendin of vrouw om maandverband en tampons. Een tampon ram je in de schotwond, die absorbeert het bloed. Dat weet ik uit Tsjetsjenië.” De stille ontzetting van de rekruten is hoorbaar.

Meteen na de aankondiging van de mobilisatie dachten experts dat de dienstplichtigen een militaire training van minimaal twee weken zouden krijgen. Dat blijkt een optimistische inschatting (vanuit de dienstplichtigen gezien). Dinsdag dook een video op waarin een soldaat vertelt dat zijn tankregiment op donderdag naar Cherson wordt gestuurd, zonder enige training. Poetin heeft haast.

Nepreferenda

De chaos van de mobilisatie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de positie van Poetin zijn goed nieuws voor Oekraïne en het Westen. Andere ontwikkelingen deze week hebben echter grotere en gevaarlijkere gevolgen voor de oorlog.

Referenda Annexatie Woensdag wordt de definitieve uitslag van de nepreferenda in vier Oekraïense provincies (oblasts) verwacht. Zoals verwacht stemde een zeer ruime meerderheid van de bevolking die heeft ‘gestemd’ in met annexatie door Rusland. In 2014 volgde de Russische annexatie van de Krim ook op een nepreferendum. President Poetin spreekt vrijdag beide kamers toe van het Russische parlement. Russische staatsmedia spreken al over een „historische rede”. Naar verwachting zal Poetin de annexatie van de vier Oekraïense provincies hier officieel bekendmaken.

Zoals verwacht wijst de uitslag van de nepreferenda in de vier Oekraïense provincies – Loehansk en Donetsk in het oosten, Zaporizja en Cherson in het zuiden – op ‘een breed gesteunde’ keuze voor inlijving door Rusland. Dinsdag kwam de voorlopige uitslag: tussen de 96 en 98 procent van de stemmen. Woensdag worden de definitieve cijfers verwacht. Maar van een vrije keuze, bij deze in een ander land georganiseerde referenda, was geen sprake.

Naar verwachting gebruikt Poetin de uitslag als legitimatie voor een snelle annexatie van de vier regio’s, samen 15 procent van het Oekraïense grondgebied. Vanaf dat moment beschouwt Rusland offensieven tegen de Russische bezetter in Oekraïne als een aanval op Rusland, wat weer de legitimatie zou zijn voor de inzet van een kernwapen. Met of zonder nucleaire dreiging, de kans op escalatie van de oorlog neemt alleen maar toe als Rusland deze delen van Oekraïne als Russisch beschouwt. Onduidelijk is hoe dat zal uitpakken voor de delen van Donetsk en Zaporizja die niet door Rusland zijn bezet.

De Russische zakenkrant Vedomosti meldde dinsdag, op basis van twee politieke bronnen, dat de vier Oekraïense provincies één Russisch federaal district zullen vormen, het negende. Poetin creëerde in 2000 deze hoogste bestuurslaag. Er zijn nu acht federale districten in Rusland. Als bestuurder zou Dmitri Rogozin worden benoemd. Rogozin was eerder vicepremier en ambassadeur bij de NAVO, en tot half juli hoofd van ruimtevaartorganisatie Roskosmos. In die functie toonde hij zich een havik. Over Oekraïne zei hij in juni: „Laten we ze kapotmaken. Voor eens en altijd. Voor onze kleinkinderen.”