Lize Spit schrijft komend jaar het Boekenweekgeschenk

De Vlaamse schrijfster Lize Spit is volgend jaar de auteur van het Boekenweekgeschenk, de cadeau-novelle die in grote oplage uitgedeeld wordt tijdens de Boekenweek. De non-fictionele tegenhanger, het Boekenweekessay, is in 2023 van de hand van schrijver en columnist Raoul de Jong. Dat heeft de Stichting CPNB dinsdagavond bekendgemaakt. De Boekenweek vindt plaats in maart.

Met de keuze voor deze twee auteurs geeft de organisatie achter de Boekenweek het literaire visitekaartje van een nieuwe generatie af: met de 34-jarige Spit en de 38-jarige De Jong ligt de leeftijd van de Boekenweekauteurs voor het eerst in jaren onder de veertig. Op 1998 na, toen de destijds 27-jarige Arnon Grunberg de geschenknovelle schreef, krijgt 2023 met Spit de jongste auteur van het Boekenweekgeschenk ooit. Ze is daarnaast de vijfde Vlaamse auteur die het geschenk mag schrijven. Het Boekenweekgeschenk bestaat al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.

Lize Spit (1988) brak in 2016 door met haar debuutroman Het smelt, die meteen haar reputatie vestigde als literair bestsellerauteur. Van het boek werden meer dan 200.000 exemplaren verkocht, het werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs en ontving meerdere debuutprijzen, waaronder De Bronzen Uil. In 2020 verscheen haar tweede roman Ik ben er niet. Spits werk onderscheidt zich door een combinatie van psychologische diepgang en ingenieuze plots vol suspense, van zachtaardige nabijheid en hardvochtige excessen. In Het smelt laat ze een groep jongeren op het Vlaamse platteland elkaars grenzen verkennen en oprekken, in Ik ben er niet beschrijft ze hoe een liefdesrelatie ten onder gaat aan de bipolaire stoornis van een van de geliefden.

Lees ook een interview met Lize Spit over Ik ben er niet: ‘Mijn verlangen gezien te worden werd een manier van leven’

‘Ik ben alles’

Raoul de Jong (1984) is de schrijver van het Boekenweekessay, een boekje dat aansluit bij het thema van de week – in 2023 is dat ‘de pluriformiteit van onze identiteit’, aldus de Stichting CPNB, onder het motto ‘Ik ben alles’. De Jong, die werkt als schrijver, journalist en columnist, had succes met zijn laatste boek Jaguarman (2020), waarin hij de geschiedenis van Suriname onderzoekt aan de hand van zijn eigen voorouders. In zijn werk gaat het autobiografische verhaal hand in hand met een beschouwing van mechanismen in de wereld om hem heen.

In een reactie benadrukt De Jong dat hij „de eerste Boekenweekauteur met Surinaamse roots” is, en dat hij zich schatplichtig voelt aan zijn literaire voorgangers die „hebben moeten vechten om hun stem te laten horen: schrijvers als Anton de Kom, Theo Comvalius, Edgar Caïro en Leo Ferrier”. In zijn Boekenweekessay wil hij de lezer meenemen „op avontuur van de Groningse klei naar Caraïbische stranden, op zoek naar een ongehoord verhaal dat de kracht heeft om iedereen te laten dansen”.

Jaguarman stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs en de shortlist van de Boon Literatuurprijs. Het oeuvre van De Jong, vier boeken groot, werd eerder deze maand onderscheiden met de Anna Blaman Prijs, de literaire onderscheiding van de gemeente Rotterdam.

Lees ook dit interview met Raoul de Jong: ‘Ik stam af van jaguars, van mensen die de hel op aarde moesten overleven’