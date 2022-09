Johannes Vermeerprijs 2022 voor Arnon Grunberg

Schrijver Arnon Grunberg ontvangt de Johannes Vermeer Prijs 2022, een van de grootste en meest prestigieuze prijzen voor een Nederlandse kunstenaar. Dat is dinsdagochtend bekendgemaakt. Grunberg ontvangt de oeuvre-onderscheiding, ter waarde van 100.000 euro, „vanwege zijn uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse kunsten”. Hij heeft volgens de jury, onder voorzitterschap van oud-politica Andrée van Es, „met zijn literaire bijdragen onmiskenbaar grote invloed gehad op zijn generatie”.

De jury prijst Grunberg om de kracht en herkenbaarheid van zijn stem, die hij in vele verschillende genres inzet, en waarmee hij „op onverschrokken wijze de vinger op de zere plek legt”. Dat hij daarmee geen in zichzelf gekeerde kunst maakt, maar maatschappelijke relevantie opzoekt, speelde een grote rol in de toekenning, zo blijkt uit het juryrapport. In Grunberg ziet de jury – die dit jaar verder bestaat uit Pierre Audi, Romana Vrede, Hicham Khalidi en Sjeng Scheijen – een geëngageerde schrijver die „in woord en daad [onderzoekt] wat de menselijkheid bedreigt”. Grunberg is een van de productiefste en meest veelzijdige schrijvers die de Nederlandse literatuur kent: hij schreef romans, columns, journalistieke reportages, essays.

Tweede prijs in korte tijd

De Vermeerprijs is de tweede grote erkenning voor Arnon Grunberg (1971) in korte tijd: het afgelopen jaar werd zijn literaire werk ook bekroond met de P.C. Hooft-prijs, de belangrijkste oeuvreprijs voor een schrijver. De Johannes Vermeer Prijs is de staatsprijs voor Nederlandse kunstenaars in brede zin, waarbij geen restrictie zit aan de artistieke discipline waarin de laureaat opereert. Zo ging de prijs de afgelopen jaren naar beeldend kunstenaar Natasja Kensmil, fotograaf Rineke Dijkstra, theatermaker Ivo van Hove en violist Janine Jansen. Niet eerder in de 13 jaar dat de prijs bestaat werd een schrijver bekroond.

Op 16 november ontvangt Grunberg de prijs uit handen van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur, D66). Het is de bedoeling dat het prijzengeld ingezet wordt voor een project in het veld waarin de bekroonde kunstenaar actief is.