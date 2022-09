Jeff Bridges gromt als geen ander in ‘The OId Man’

Thrillerserie The Old Man Van: Jonathan E. Steinberg, Robert Levine. Met: Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat. Disney+, Vanaf: 28/9, 7 afl. van ca. een uur. ●●●●●

The Old Man is in de VS een van de succesverhalen van seriejaar 2022: een hooggewaardeerde en goedbekeken thrillerserie waarin een levende filmlegende schittert in zijn eerste grote televisierol.

Alleen al het feit dat we het woord ‘levend’ kunnen gebruiken is in dit geval noemenswaardig, want het leek alsof hoofdrolspeler Jeff Bridges de serie nooit af zou kunnen maken. Bridges (72) hing namelijk op het randje van de dood terwijl de opnames nog lang niet afgerond waren. Er waren vier afleveringen gefilmd toen hij de diagnose lymfeklierkanker kreeg, maar dat was niet alles: terwijl hij bezig was met chemotherapie kwam daar ook nog een coronabesmetting bij. Bridges lag vijf weken lang op de intensive care. Kanker leek niks in vergelijking met corona, vertelde hij later tijdens interviews.

De productie liep grote vertraging op, maar ondanks alle tegenslagen (de coronacrisis leverde nog allerlei andere productionele kopzorgen op) werd de The Old Man afgemaakt, met zeven in plaats van de geplande tien afleveringen. En in de eerste twee uur van het seizoen lijkt het ook nog eens alsof we te maken hebben met heuse tv-klassieker: intrigerend, slim en vooral vol met acteerwerk om van te smullen.

Bridges speelt Dan Chase, een voormalig CIA-agent die al dertig jaar een rustig leven heeft, ver weg van het gevaar. Hij heeft een grijze baard, rammelende gewrichten en een rauwe stem die hem soms bijna onverstaanbaar maakt. Deze oude man mist de interne rust van het beroemdste personage van Bridges: The Dude in de gebroeders Coen-film The Big Lebowski. Ook wel begrijpelijk, want zoals dat zo vaak gaat in het spionage-genre blijft het verleden je altijd achtervolgen, ook vele jaren later.

Hoog niveau

De rust wordt verstoord wanneer een persoon zijn huis binnendringt. Chase schiet de indringer dood en slaat samen met zijn twee honden op de vlucht. Er lijkt een connectie met zijn tijd in Afghanistan, het land waar hij verbleef toen het land in oorlog was met de Sovjet-Unie. Terwijl hij moet uitzoeken wat er precies aan de hand is, moet hij zorgen dat zijn dochter veilig blijft. Een oud-collega, inmiddels werkzaam bij de FBI, moet Chase opsporen. Deze man wordt gespeeld door een ander acteerkanon: de 76-jarige John Lithgow (Winston Churchill in The Crown, gedenkwaardige seriemoordenaar in Dexter). De grommende pensionado Chase kan nog steeds een flink robbertje vechten. Tegen het einde van de eerste aflevering komt hij in een bruut een-op-eengevecht met een veel jongere tegenstander terecht.

Je voelt de botten bijna breken terwijl het realistische gevecht in verschillende fases komt: eerst in een auto, daarna daarbuiten. Er worden plukken haar uit schedels getrokken en pijnlijke houdgrepen uitgevoerd. Deze oude man heeft nog een killer instinct, zo blijkt. Het personage wordt echter geen oudere actieheld in de categorie Stallone of Schwarzenegger: The Old Man sprenkelt slechts sporadisch met de actiescènes.

Belangrijker zijn de lange dialogen en monologen die de personages uitspreken. Die zijn in de eerste afleveringen van een hoog niveau, al worden ze net iets te vaak via de telefoon gedaan (mogelijk een corona-maatregel om de oude acteurs zo veel mogelijk te beschermen).

Jeff Bridges en Amy Brenneman. Prashant Gupta / FX

Showrunner Jonathan E. Steinberg lijkt zich verder bewust van het feit dat vrouwen in dit soort series vaak een bijzaak zijn en weet te voorkomen dat zij slechts als ‘vrouw van’ of ‘dochter van’ worden ingezet. De vrouw die meegesleurd wordt in de ellende van Chase, gespeeld door Amy Brenneman, spreekt uit dat ze er niet is om een simpele bijrol te spelen. „Ik wil meer zijn dan alleen een complicatie in je verhaal”, zegt ze. Ook Alia Shawkat krijgt als jonge FBI-agent genoeg om op te kluiven. Ze steelt soms zelfs de show in scènes met Lithgow.

Clichés

Maar na een vliegende start verliest de serie helaas steeds meer kracht, al blijft het onderhoudend genoeg om te blijven kijken. Dit komt onder meer door de flashbacks naar de Afghanistan-periode van het hoofdpersonage. Het is nodig om cruciale achtergrondinformatie te geven, maar de acteur die de jongere versie van Bridges moet invullen, mist het nodige charisma. Na een aantal afleveringen krijg je het idee dat de schrijvers hun kruit hebben verschoten en meer in de clichés trappen van dit soort verhalen. En wie een volledig afgerond verhaal verwacht, wordt ook teleurgesteld: er komt een tweede seizoen aan.

Toch voelt het goed om Bridges bezig te zien. Ook als het scenario kwaliteit verliest, maakt hij er nog iets van. Voor de acteur zelf voelt de afgelopen periode als een bizarre droom. Hij is blij dat hij met een nieuw seizoen aan de slag kan, zegt hij tegen de New York Times: „Ik zat in overlevingsmodus. En nu ben ik weer aan het werk met dezelfde acteurs en crew. Het voelde als een lang weekend. Het was ook niet helemaal een nachtmerrie: er zijn prachtige dingen die je pas ontdekt in zulke tijden”.