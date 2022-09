Ivo van Hove gaat samenwerken met Albert Verlinde voor musical ‘Jesus Christ Superstar’

De rockopera Jesus Christ Superstar van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber krijgt een nieuwe Nederlandse versie: gemaakt door Ivo van Hove, regisseur en directeur bij Internationaal Theater Amsterdam. De voorstelling gaat hij maken in samenwerking met producent Albert Verlinde, met wie hij in 2019 David Bowie-voorstelling Lazarus op de planken bracht. Voor die regie kreeg Van Hove een Musical Award.

Verlinde: „Tijdens de voorbereidingen voor Lazarus vroeg ik Ivo welke musical hij nog eens wilde regisseren. Daarin was hij heel duidelijk: Jesus Christ Superstar. Ik ben blij dat Ivo samen met ontwerper Jan Versweyveld en hun vaste team zijn artistieke licht laat schijnen op deze geliefde musical.”

‘Sociaal bevlogen’

Van Hove regisseerde eerder ook een nieuwe versie van West Side Story op Broadway. „Jesus Christ Superstar is een prachtige – puur door songs gedreven – musical over een sociaal bevlogen vriendengroep waarin iemand, Jezus, zich ontwikkelt tot een leider met vernieuwende ideeën om op te komen voor mensen die geen stem hebben in de samenleving”, aldus Van Hove. „Het leidt tot een nieuwe beweging, een volksopstand. Woede neemt het over. Een verhaal van én voor onze tijd.”

Jesus Christ Superstar was vanaf 1972 acht jaar onafgebroken op het Londense West End te zien, waardoor het toentertijd de langstlopende musical ooit was. Op Broadway werd de voorstelling genomineerd voor vijf Tony Awards. Daarnaast is het verhaal twee keer verfilmd. Andrew Lloyd Webber schreef de muziek en Tim Rice de teksten. Van het album zijn wereldwijd meer dan zeven miljoen exemplaren verkocht.

De première van de Nederlandse versie, een productie van Albert Verlinde Theater, in samenwerking met Senf Theaterpartners en Jaco Kaasschieter, vindt plaats op 21 januari 2024 in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna reist de voorstelling langs twintig Nederlandse theaters.