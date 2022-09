Grote chaos in Rusland sinds de aangekondigde mobilisatie van Poetin

Een rijtje reservisten staat opgesteld buiten een rekruteringsbureau in de Midden-Russische stad Tara, klaar om uitgezonden te worden. De Russische president Vladimir Poetin kondigde aan zeker 300.000 reservisten te zullen opstellen voor zijn gedeeltelijke mobilisatie aan de frontlinie in Oekraïne. De meesten zouden recente militaire ervaring moeten hebben, al zijn de autoriteiten niet duidelijk over wie er precies kunnen worden opgeroepen. Ook heeft het Kremlin nog geen uitspraak gedaan over het eventueel sluiten van de Russische grenzen, om dienstplichtigen in het land te houden.

Foto Alexey Malgavko/Reuters