Woensdag is marktdag. Ik ga met de kinderen naar de stad om een nieuwe winterjas te kopen. ’s Ochtends heb ik nog nagerekend wat de aangekondigde energiemaatregelen voor ons gezin betekenen. In de winkelstraat staat een grote truck waaruit mannen de verlichting voor de feestdagen uitladen en ophangen. Dat gaat nog gezellig worden deze winter.

