Zorgpremie DSW volgend jaar maandelijks bijna 10 euro hoger

Bij zorgverzekeraar DSW gaan klanten vanaf januari maandelijks bijna 10 euro meer betalen dan dit jaar. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. DSW maakt ieder jaar als eerste, een week na Prinsjesdag, bekend hoe hoog de premie het komende jaar zal zijn. De maandelijkse premie gaat met 9,75 euro omhoog, een stijging van 7,6 procent. Het bedrag dat klanten maandelijks voor hun zorgverzekering moeten betalen, bedraagt daarmee vanaf volgend jaar 137,50 euro.

Volgens DSW zijn de oorzaken van de stijging vooral de stijgende lonen in de zorg, maar ook „overige” toenemende kosten. De zorgverzekeraar zegt dat klanten hetzelfde bedrag voor het eigen risico blijven betalen; 375 euro. Dat is 10 euro minder dan wettelijk bepaald. Daarmee wil het bedrijf „duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet”. Door financiële reserves in te zetten zegt DSW te hebben voorkomen dat de premiestijging 2 euro hoger dan nu uitviel.

Andere zorgverzekeraars moeten hun premie uiterlijk 12 november bekendmaken. Doorgaans is de premie van andere verzekeraars verglijkbaar met die van DSW. Vorig jaar bleef het eigen risico van DSW ook hetzelfde. De premie steeg met 3,25 euro. De basispremie steeg toen onder meer minder hard doordat zorgverzekeraars de kosten van de coronapandemie deels vergoed kregen via de wettelijke catastroferegeling.