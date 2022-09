Duitsland onderzoekt ‘mysterieuze’ lekken in Nord Stream 1 en 2

Binnen een paar uur zijn drie lekken gevonden in Nord Stream 1 en 2. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Nord Stream AG, de beheerder van het netwerk, dinsdag. Er was maandagavond sprake van een enorme drukdaling in de leidingen en daardoor werd onderzoek gedaan naar eventuele lekken. De gaspijpleiding loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland. Hoewel de leidingen op het moment niet in gebruik zijn, bevatten ze wel gas. Duitsland doet onderzoek naar de lekken.

De lekken zijn aangetroffen in de Zweedse en Deense economische zone. Een woordvoerder van de Zweedse Maritieme Autoriteit zegt tegen persbureau Reuters dat de lekken zich erg dicht bij elkaar bevinden, ten noordoosten van het Deense eiland Bornholm.

„Dit is geen kleine scheur, het is een groot gat. We maken ons zorgen over wat daar is gebeurd”, aldus de directeur van het Deense Energie Agentschap in lokale media. Momenteel is het nog te gevaarlijk om van dichtbij te zien hoe groot de schade precies is, zegt hij. Er komt bij het lek veel gas vrij en de Denen houden rekening met een serieuze dreiging voor het omliggende gebied. Het lek zal zeker de komende dagen nog niet zijn gedicht.

Oorzaak onduidelijk

De Süddeutsche Zeitung beschrijft de lekken als „mysterieus” omdat de oorzaak onduidelijk is en de lekken zo dichtbij elkaar zitten. Volgens de Tagesspiegel beschouwen de autoriteiten gerichte aanvallen als een mogelijke oorzaak. Deense autoriteiten waarschuwen voor een gaslek in zee en hebben een vaarverbod voor schepen in het desbetreffende gebied afgegeven. Volgens Nord Stream AG is het onmogelijk in te schatten wanneer de werking van het gasnetwerk wordt hersteld. De gasleiding heeft namelijk in één dag „ongekende schade” opgelopen.

Het Kremlin reageert dinsdag op de zaak en zegt sabotage niet uit te sluiten.„Geen enkele optie kan op dit moment worden uitgesloten”, aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

Machtspolitiek

Op dit moment vloeit geen gas door de Nord Stream 1-pijplijn. Eerder stelde Kremlin-woordvoerder Peskov dat Westerse sancties het onmogelijk maken om de gaspijplijn te repareren. Maar veel wijst erop dat het sluiten van de gaspijplijn om machtspolitiek draait. Volgens de Duitse overheid en het bedrijf Siemens Energy kan een olielek geen reden zijn voor volledige sluiting van de pijpleiding.

