In 1967 waarschuwden hoogleraren in het Kalven-rapport dat universiteiten geen tweederangs politieke lobbyorganisaties moeten worden, omdat ze daarmee hun unieke autoriteit en rol binnen de maatschappij op het spel zetten. De universiteit biedt een thuis aan critici, maar kan zelf geen collectieve standpunten innemen. Deze neutraliteit is geen teken van zwakte of onverschilligheid, maar getuigt van respect voor de academische vrijheid en het inzicht dat institutioneel opgelegde conformiteit niet consistent is met de missie van een universiteit.

Jules van Binsbergen is hoogleraar Financiële Economie op de Universiteit van Pennsylvania en lid van de universitaire Senaatscommissie voor Academische Vrijheid en Verantwoordelijkheid.

Door waarheidsvinding als bestaansreden (‘telos’) te definiëren, en de wetenschappelijke methode na te streven, heeft de universiteit als instituut sinds de Verlichting haar reputatie kunnen verdienen en verdedigen. Helaas is het die reputatie nu steeds vaker aan het verspelen. Veel Amerikaanse universiteiten voegen politiek gekleurde doelstellingen aan hun waarheidszoekende missie toe en huren de bijbehorende bestuurders in om deze te implementeren. Daarbovenop trekt een toenemend aantal universitaire medewerkers het bestaan van objectieve waarheid in twijfel, en ziet daarom het nut van gezamenlijke waarheidsvinding niet meer in: de postmoderne Contraverlichting. Waarheidsvinding is een moeizaam proces, maar opgeven is geen optie: zonder de wetenschappelijke methode als scheidsrechter blijft slechts een leeg politiek machtsspel over dat snel kan ontsporen.

Politiek motief

De situatie waarin, als het uitkomt, de historische reputatie van de universiteit als waarheidszoekend instituut wordt aangehaald, maar de onderliggende onderzoeksagenda een duidelijk politiek motief of doel heeft, is onwenselijk. Faculteitsleden die dit openlijk bekritiseren worden ontslagen of anderzijds terechtgewezen. De Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), een onafhankelijke organisatie die opkomt voor academische vrijheid van meningsuiting, rapporteert inmiddels 772 incidenten sinds 2015 in hun database. Tientallen hypothesen mogen niet meer opgesteld worden en de lijst van verboden woorden groeit gestaag.

De geschiedenis leert dat als door morele druk 97 procent van de wetenschappers beweert dat de zon om de aarde beweegt, deze wetenschappelijke ‘consensus’ weinig betekent. De rationele reactie is dan om juist de ‘foute’ Galileo Galilei uit te nodigen voor een lezing, gewoon om te leren van zijn argumenten. John Stuart Mill schreef al: „Als je maar één kant van een argument kent, ken je zelfs dat eigenlijk niet.” Andere wetenschappers met ad hominem argumenten de mond snoeren is een teken van zwakte en op de lange termijn onhoudbaar. Kritiek aan durven horen en die in een rationeel debat proberen te weerleggen maakt iedereen wijzer.

Kritische vragen

De meest recente zet in dit schaakspel is om tegen faculteitsleden te zeggen dat hun academische vrijheid alleen voor hun eigen nauwgedefinieerde vakgebied geldt. Maar wie bepaalt waar het vakgebied begint en ophoudt? Mag een hoogleraar natuurkunde zich uitspreken over het voorgestelde stikstofbeleid, of mag alleen een hoogleraar ecologie dat? Mag een hoogleraar immunologie kritische vragen stellen over het Covidbeleid, of alleen een hoogleraar epidemiologie? Hadden we overigens als open en vrije maatschappij niet afgesproken dat iedereen zich overal over mag uitlaten? Kritische vragen stellen is een teken van betrokkenheid, niet van ‘fout’ zijn.

In een recente enquête die ik hield onder 150 studenten was er vrijwel geen één die het antwoord koos dat ze zonder schroom over maatschappelijke thema’s durven te praten. Veel van hen antwoordden dat ze regelmatig aan zelfcensuur doen. Een deel zei uitspraken te doen onder sociale druk, niet omdat ze die uitspraken ook zelf echt geloofden. De enquêtes van FIRE onder 45.000 studenten op 200 verschillende Amerikaanse universiteiten laten vergelijkbare patronen zien. Ook faculteitsleden staan onder druk, zeker als ze graag departementshoofd of decaan willen worden. Het is vrij normaal geworden om zogenaamde politieke lakmoesproeven (litmus tests) bij sollicitatieprocedures toe te passen die testen of een faculteitslid aan de ‘juiste’ politieke kant staat. Vorige maand heeft de Academic Freedom Alliance een verklaring uitgestuurd die universiteiten met klem verzoekt op te houden met sollicitanten om loyaliteitsverklaringen voor Diversity, Equity (gelijkheid van uitkomsten) en Inclusion te vragen. Deze DEI-verklaringen die een score wordt gegeven, kunnen namelijk gebruikt worden als politieke lakmoesproef.

Wetenschappelijke methode

De overgrote meerderheid van faculteitsleden geeft inmiddels aan links of marxist te zijn. Centristen en conservatieven zijn zeldzaam, zeker vergeleken met vijftig jaar geleden. Daar is op zich niets mis mee. Maar, als waarheidsvinding het doel is, moeten we als instituut wel open blijven staan voor alle argumenten. Een argument is niet automatisch waar omdat het uit ons eigen politieke kamp komt, of onwaar omdat de andere kant het zegt. De wetenschappelijke methode moet de scheidsrechter blijven. Dat de waarheid best rond het midden kan liggen is ook consistent met de historische data. Beide politieke extremen hebben in de twintigste eeuw tot verschrikkelijke uitkomsten geleid. Wat betreft DEI-initiatieven moet het voor iedereen toegestaan blijven om ze openlijk te bekritiseren, al is het alleen maar om ze te verbeteren en wellicht effectiever te maken.

Ook in Nederland onderschrijven hoogleraren inmiddels politieke verklaringen met beleidsvoorschriften die weinig ruimte laten voor de onzekerheid die inherent is aan het wetenschappelijke proces. Ook zijn er hier hoogleraren die pleiten voor het weren van onorthodoxe sprekers en zelfs voor het instellen van een onderzoek naar hun eigen ‘foute’ collega’s. Het is tijd om op te komen voor academische vrijheid. De luisteraar, die we vertrouwen als zelfdenkend individu, mag dan zelf beslissen wiens argumenten het sterkste zijn. Het heeft de maatschappij in het verleden geen windeieren gelegd.