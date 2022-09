Crypto-ondernemer Do Kwon nu ook internationaal gezocht

Do Kwon (31) is op Twitter zijn gebruikelijke luchtige en arrogante zelf. Hij lijkt wel te genieten van het kat-en-muisspel met de autoriteiten sinds een Zuid-Koreaanse rechtbank op 14 september een arrestatiebevel voor hem uitvaardigde.

„Ik doe nul pogingen me te verbergen”, schrijft hij op 26 september onder de twitternaam @stablekwon. „Ik ben niet voortvluchtig ofzo.” En: ,„Ik maak wandelingen en ga naar winkelcentra.” Waar precies staat er niet bij.

De programmeur en ondernemer die verantwoordelijk wordt gehouden voor miljardenverliezen aan cryptovaluta staat volgens Koreaanse autoriteiten sinds maandag ook bij Interpol gesignaleerd. Politiediensten wereldwijd is daarmee gevraagd hem op te pakken. Do Kwon heeft ook een woning in Singapore, maar de politie daar kan hem niet vinden.

Do Kwon wordt ervan verdacht beleggers en investeerders te hebben opgelicht. Hij wist veel geld aan te trekken met zijn cryptomunten terraUSD en luna. Investeren erin zou aantrekkelijk zijn omdat de terraUSD een zogeheten stablecoin zou zijn. Stablecoins zijn cryptomunten waarvan gezegd wordt dat ze een vaste waarde hebben. In dit geval werd beloofd dat 1 terraUSD altijd 1 Amerikaanse dollar waard zou zijn.

Stablecoins waren populair omdat ze de handel tussen reguliere financiële markten en die in cryptovaluta gemakkelijk maakten. Voorwaarde daarbij is dan wel dat de beloofde koppeling ook waargemaakt wordt. In de meeste gevallen gebeurt dat door voor iedere cryptomunt een soort onderpand aan te houden in dollars.

Lunatics

Terraform Labs, het bedrijf van Do Kwon en zijn medeoprichter, claimde op een vrij onnavolgbare manier voor die stabiliteit te zorgen. De terraUSD was via een algoritme aan de luna gekoppeld. Niemand leek te begrijpen hoe dat werkte en analisten waarschuwden voor het product. Maar de winsten die werden beloofd, waren groot, waardoor veel beleggers er toch in stapten.

Do Kwon, die meestal onderuitgezakt op een bank op de foto staat, wist bovendien een hype te creëren rond zijn persoon en bedrijf. In 2021 was het een gekkenhuis op de markt voor cryptovaluta, zoals de bitcoin. De waarde leek voortdurend te stijgen en veel particulieren waagden voor het eerst een gokje en kochten cryptomunten. Mensen die in de luna en de terraUSD geloofden, gebruikten online de geuzennaam Lunatics. Wie kritische vragen stelde, kreeg online een sneer van Do Kwon.

Maar vanaf eind 2021 groeiden de twijfels over de dekking van de terraUSD en trok een aantal grotere beleggers zich terug. Voor kleinere beleggers kwam de klap in mei dit jaar. Toen werd duidelijk dat het bedrijf de koppeling van terraUSD aan de ‘echte’ dollar niet kon waarmaken. Daarop stortte de koers van de terraUSD en de luna in. Met de crash ging meer dan 40 miljard dollar aan beurswaarde verloren.

Andere rekening

Doordat terraUSD en luna waardeloos werden, zijn alleen al in Zuid-Korea naar schatting 280.000 investeerders getroffen. In de weken na de crash werd op online fora waar zij elkaar troffen veel over zelfmoorden gespeculeerd. Ook het geloof in andere cryptovaluta kreeg een enorme knauw. Meerdere bedrijven vielen om en koersen daalden sterk. Ze zijn sindsdien amper hersteld.

In een poging het geloof in de gegarandeerde waarde van de terraUSD te stutten, koppelde Do Kwon deze crypto ook aan bitcoins, de bekendste en meest waardevolle cryptomunt. Dinsdag bevestigde de Koreaanse aanklager tegenover persbureau Bloomberg dat kort na de crash geprobeerd is de daarmee gemoeide 3.313 bitcoins (tegen de huidige koers ongeveer 67 miljoen dollar waard) naar een andere rekening te verplaatsen – wat Do Kwon ook wordt aangerekend. Inmiddels is de bitcoinportefeuille bevroren.