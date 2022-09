Bijna twintig jaar celstraf voor Ali G. wegens afpersen fruitbedrijf Hedel

De 37-jarige Ali G. moet 19 jaar en tien maanden de cel in wegens het gewelddadig afpersen van een fruitbedrijf in het Gelderse Hedel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag bepaald. Nadat G. een deel van zijn cocaïnehandel bij het bedrijf kwijtraakte, zette hij diverse mannen aan tot wat de rechtbank bestempelde als een „ongekende terreurcampagne”. Het Openbaar Ministerie had de hoogst mogelijk straf tegen G. geëist, een celstraf van 26 jaar en zeven maanden.

In 2019 vond personeel van het fruitbedrijf in Hedel, één van de grootste van het land, cocaïne tussen de bananen die het bedrijf verhandelde. De ingeschakelde politie nam uiteindelijk vierhonderd kilo cocaïne in beslag, en vernietigde de handel. Vijf dagen later ontving de mede-eigenaar van het bedrijf een dreig-sms. Boodschap: betaal een boete van 1,2 miljoen euro, anders liquideren we een medewerker van jullie bedrijf. „We hebben een hele lange adem, en de politie zal je niet eeuwig bewaken.”

Het fruitbedrijf weigerde voor het dreigement te buigen, G. voegde daad bij zijn woord. Deels vanuit de gevangenis, gaf hij opdracht tot een serie aanslagen met vuurwerkbommen en beschietingen van woningen van (ex-)medewerkers van het bedrijf. Het gaat in totaal om vijftien aanslagen in 2020 en 2021, waarbij in ieder geval een woonboerderij afbrandde. „De gehele Bommelerwaard leeft al jaren in angst voor aanslagen. De verdachten zijn medeverantwoordelijk voor dit gevoel van onveiligheid”, stelde de rechtbank.

Lees ook: Ook na vijftien aanslagen zal fruitbedrijf De Groot ‘geen cent’ betalen