Bam! Ruimtesonde DART knalt op planetoïde

Urenlang was er slechts een enkele pixel in zicht, maar tijdens zijn laatste minuten kreeg de ruimtesonde DART zijn doelwit steeds groter in het vizier: de planetoïde Dimorphos. In de laatste seconden zwol de 160 meter grote steenklomp razendsnel aan tot een grijze aardappelvorm, bespikkeld met losliggende stenen.

En om 1.14 ’s nachts (Nederlandse tijd) sloeg DART erop te pletter, precies zoals de bedoeling was. „We have loss of signal - we zijn het signaal kwijt”, zal zelden zó enthousiast uitgeroepen zijn in de controlekamers van NASA.

„Het is gelukt”, zegt Özgür Karatekin, onderzoeker verbonden aan de Koninklijke Sterrenwacht van België in Brussel, betrokken bij het DART-experiment. DART (Double Asteroid Redirect Test). „Voor het eerst hebben we de baan van een hemellichaam veranderd”, zegt Karatekin.

Tot maandagnacht draaide Dimorphos, ruwweg 5 miljoen ton, eens in de 11 uur een 55 minuten een baan om de zwaardere Didymos. DART, een 570 kilogram wegende ruimtesonde ter grootte van een stadsauto, sloeg in met een snelheid van 23 duizend kilometer per uur. Die klap zou ongeveer 10 minuten van de baanperiode af zou moeten halen.

Telescopen op aarde en in de ruimte houden het stelsel in de gaten, zegt Karatekin. Hoe groot de verandering precies is, zal de komende weken duidelijk worden. Het hangt bijvoorbeeld af van de precieze samenstelling van Dimorphos af. „Aan de beelden te zien lijkt het op een losse hoop puin, een rubble pile”, zegt Karatekin. In dat geval schiet er bij de inslag puin terug, en die terugslag veroorzaakt een grotere baanverandering dan als Dimorphos uit een stuk zou bestaan.

11 miljoen kilometer in minder dan een jaar

DART werd op 24 november 2021 gelanceerd, en legde in iets minder dan een jaar 11 miljoen kilometer naar zijn einddoel af. In de weken voor de inslag is de koers van DART af en toe bijgesteld, iets dat de algoritmen aan boord van DART in de laatste uren zelfstandig deden. „We konden alleen toekijken en hopen dat het goed ging”, aldus Karatekin. „Hij had natuurlijk kunnen missen, maar de autonavigatie werkte prachtig.”

De steeds sneller opdoemende doelwit-planetoïde is gefilmd door de COBRA-camera, die de inslag uiteraard niet overleefd heeft. Maar de opstuivende puinpluim, en mogelijk ook de inslag en de resulterende krater, zijn gefilmd door LICIAcube, een satelliet die zich vijftien dagen voor de inslag van DART afsplitste, om drie minuten na de botsing langs te vliegen.

Karatekin voerde van tevoren simulaties uit van de samenstelling van Didymos, een HERA-sonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die moet in 2024 gelanceerd worden om de nasleep van de botsing preciezer in beeld te brengen.

De resultaten zijn wetenschappelijk interessant, maar de NASA-afdeling die de missie bestelde heeft niet voor niets Planetary Defense in de naam: planeetbescherming. In de ruimte zijn duizenden ‘aardscheerders’ te vinden: steenklompen die mogelijk met de aarde in botsing zouden kunnen komen. Zo’n kosmisch ongeval trof bijvoorbeeld de dinosauriërs, die 65 miljoen jaar geleden uitstierven door de inslag van een stuk steen van zo’n 10 km doorsnede.

Aardscheerders met zulke grote afmetingen zijn vermoedelijk allemaal in kaart gebracht, en een herhaling van de dinosaurus-inslag is niet aanstaande. Maar van de kleinere ruimtestenen, die een land of stad kunnen uitvagen, hebben we er minder in het vizier. Als we er een onverhoopt een vinden op ramkoers met de aarde, kunnen we die misschien met een DART-opvolger een duwtje geven, zodat hij ons net mist. Al zal dat een veel grotere klap moeten zijn dan DART net heeft uitgedeeld, zegt Karatekin. „Maar met de botsing van vandaag ben ik echt heel gelukkig.”