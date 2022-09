Artiest Mr. Probz daagt Sony voor de rechter om tien miljoen euro aan gemiste royalties

Muzikant Mr. Probz, vooral bekend van zijn wereldhit ‘Waves’ (2014), stapt naar de rechter om meer dan tien miljoen euro van platenlabel Sony te eisen. Volgens de producer uit Zoetermeer, echte naam Dennis Stehr, heeft Sony jarenlang royalty-inkomsten achtergehouden.

Uit onderzoek van een accountantskantoor, uitgevoerd in opdracht van Stehr, zou blijken dat Sony en dochterbedrijf Ultra Records niet het afgesproken deel van de inkomsten uit zijn muziek aan Stehr en zijn bedrijf Left Lane B.V. heeft uitgekeerd. De afspraak was dat Sony een percentage aan Stehr zou overmaken van de omzet die de maatschappij met de muziek verdiende (‘at source’ heet dat). Maar volgens Stehr werd daar eerst nog een bedrag afgetrokken, waardoor het aandeel voor Stehr en Left Lane lager uitkwam.

Grote gevolgen voor de industrie

Het is de tweede rechtszaak die Stehr aanspant tegen Sony, het bedrijf dat jarenlang zijn muziek exploiteerde. In 2020 won hij een kort geding, waarbij de rechtbank Amsterdam oordeelde dat Sony de royalties niet juist, niet inzichtelijk en niet op tijd betaalde. Sony moest de door Stehr ingehuurde accountants daarop toegang geven aan tot alle financiële informatie, uit hun bevindingen vloeit de nieuwe aanklacht.

„Een groot label als Sony maakt gebruik van een lappendeken van wereldwijde filialen en sublabels die in allerlei subterritoria geld ophalen”, zegt advocaat Bjorn Schipper van Plus One Legal, gespecialiseerd in muziekrecht en artiestencontracten. „Als artiest zie je normaal gesproken alleen de bovenkant van de afrekening en niet wat er precies is gebeurd met al die partijen onderling, en wat er waar is blijven hangen. Door zo’n zaak als deze ligt dat verdienmodel nu onder een vergrootglas, want is het nog redelijk om in deze digitale tijd alles in stukjes te hakken en te verdelen over filialen op verschillende continenten? Je kunt met één druk op de knop de hele wereld bereiken met je muziek, dus het voelt kunstmatig. En als je dan niet ‘at source’, dus bij de bron, mag controleren wat er is afgerekend, dan zie je niet wat voor lagen eronder liggen.”

Dennis Stehr meent dat zijn zaak grote gevolgen kan hebben voor de hele industrie. Schipper: „Als de lijn van het kort geding wordt doorgetrokken, is het niet uitgesloten dat er verstrekkender gevolgen zullen zijn dan alleen voor deze ene overeenkomst in deze specifieke zaak. De uitkomst kan dan van invloed zijn op de uitleg van artiestencontracten in het algemeen.”

„Ik sta er heel principieel in, zegt Stehr dinsdag tegen het FD. „Ik wil dat de afspraken worden nagekomen. Sony is een groot bedrijf, en dus ging ik er vanuit dat de betaling goed zou zitten. Niets blijkt minder waar. Als dit destijds had geweten, had ik de contracten nooit afgesloten, of niet in deze vorm.”

Sony Music betwist volgens het FD de aantijgingen, maar geeft geen commentaar zolang de zaak onder de rechter is.