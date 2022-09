Zes beveiligers verdacht van betrokkenheid dood Pool in Breda

Zes beveiligers worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 37-jarige Poolse man. Dat laat de politie maandag weten. Op zaterdag 17 september werd hij door beveiligers in Breda van een festivalterrein verwijderd. Hij raakte onwel en werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondag overleed.

Tijdens Breda Barst, een muziekfestival, zou de man voor overlast hebben gezorgd. De beveiligers, medewerkers van beveiligingsbedrijf Blue Star, hebben hem vervolgens van het terrein weggehaald. Volgens regionale media zou de man zich daartegen hebben verzet. De beveiligers hielden hem in bedwang tot de politie kwam. Wat daarna gebeurde is onbekend, wel is duidelijk dat de Poolse man al geen ademhaling meer had toen de agenten arriveerden op het terrein, in park Valkenberg in het centrum van Breda.

Vrijgelaten

Kort na het incident werden de eerste beveiligers aangehouden en verhoord omwille van hun vermeende directe betrokkenheid bij het incident. Het betrof vier mannen van tussen de negentien en 59 jaar oud. De mannen komen uit Roosendaal, Breda, Dongen en Tilburg. Twee andere beveiligers werden later verhoord. Alle zes werden na verhoor vrijgelaten, maar blijven wel verdachten.

Onderzoek moet duidelijkheid geven waarom de man onwel werd, waaraan hij is te komen overlijden en of de beveiligers daar schuldig aan zijn. Volgens BN DeStem woonde de man in Polen. Waarom hij in Nederland was, is niet duidelijk.