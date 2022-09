Het lukt mij slecht om problemen van een ander te bagatelliseren. Dat is niet omdat ik zo’n goed mens ben, maar omdat andermans problemen vaak de mijne raken. Al een paar weken wil ik schrijven over die nieuwe, vereenvoudigde transgenderwet, waardoor een ‘m’ een ‘v’ wordt of omgekeerd, zonder dat er een deskundige aan te pas hoeft te komen. Ik schreef het niet en dat heeft te maken met gebrek aan een uitgesproken mening, en ongetwijfeld ook met het wespennest waarin elke discussie over transkwesties belandt.

Ik ben, heb ik inmiddels geleerd, een ‘cisgender homoman’, en nog zo wat; het blijft een willekeurige opsomming. Gelukkig hoeft dat niet in mijn paspoort.

Hoe weinig trans ik me ook voel, ik begin wel te steigeren wanneer ik critici hoor over „besmettingshypes” die vooral jonge vrouwen, ‘v’, aansteken om een ‘m’ te worden. Al die dingen zijn over homoseksualiteit gezegd, vanaf de negentiende eeuw, en het klopte nooit. Kon je mensen ermee aansteken, dan was dit land een gay paradijs.

Ja maar, nu zijn er sociale media. Dat zal, maar vroeger was er de geruchtenmachine, en die werkte niet zo grootschalig, maar wel effectief. En ook waren er die broeinesten van meisjes- en jongensscholen.

Juist omdat ik niet weet hoe dwingend het is om van geslacht te willen veranderen, ben ik terughoudend, al is er wel iets wat me stoort: die totale afhankelijkheid van de overheid. Begin nu eens jezelf als man te presenteren of als vrouw ongeacht je wettelijke geslacht, en eis niet meteen een gratis, officieel stempel. Een beetje moed is vormend en ook nog eens weldadig.

En zo komen we als vanzelf bij het andere onderwerp, dat dichter bij me staat: wijziging van ooit gegeven slavennamen aan bijvoorbeeld Nederlandse Surinamers en Antillianen, die er vanaf willen. Vorige week berichtte de Volkskrant over iemand die vroeger Jeffrie Buckle heette, en later zijn oude Ghanese naam Quarsie aannam. Moest-ie voor betalen, moest-ie voor naar een psycholoog. In dit deel van Europa worden de kleinere oorlogen gevoerd.

Ik snap dat zo’n slavennaam belastend kan zijn, maar het is ook de naam van je ouders, zus en grootouders. Het is de geschiedenis, door jou geleefd. Kan je daar een dikke streep onder zetten?

Vóór mijn adoptie, bij mijn geboorte, had ik een andere naam dan nu. Ik heette Vijftigschild, ik werd ineens Sanders.

Uiteindelijk ben ik Sanders geworden.

