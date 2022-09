‘Wij zijn nooit bij onszelf, maar altijd een stap verder”, schrijft Montaigne. „Vrees, hoop en verlangen drijven ons naar de toekomst en beroven ons van onze band met en onze aandacht voor wat nu is, zodat wij ons onledig houden met wat zal zijn, zelfs als wij er niet meer zijn.” Ik was bij Montaigne te rade gegaan over de Algemene Politieke Beschouwingen, want meestal zegt hij goede dingen, maar hier had ik weinig aan. Wat aandacht betreft klopt het. Maar onze volksvertegenwoordigers geven zich juist te weinig rekenschap van de toekomst.

Dat is deels een inhoudelijk probleem. Politici reageren vooral op de zaken die het luidst om aandacht vragen, of het meest mediageniek zijn, waardoor onderliggende onrechtvaardige structuren intact blijven. Maar het zit ook in de vorm die ons politieke systeem heeft. Plannen worden hooguit vier jaar vooruit gemaakt, terwijl grote problemen zoals de klimaatcrisis zich veel verder in de toekomst uitstrekken. Ook krijgt in de landelijke politiek de strijd tussen partijen te veel aandacht, ten koste van zorg voor anderen en de wereld. Kiezers zijn in dit systeem wezens met voorgeprogrammeerde belangen die voortkomen uit hun economische positie of identiteit.

Burgers volgen wat er in Den Haag gebeurt ondertussen van achter hun scherm en hoeven zelf weinig verantwoordelijkheid te nemen. Ergens tegen zijn kan prima vanaf de bank met een biertje, ergens voor zijn betekent dat je weer aan de slag moet.

Volgens de anarchistische denker Peter Kropotkin is door de eeuwenlange macht van de staat de menselijke gemeenschapszin bijna verloren gegaan. Mensen kennen hun buren niet, leunen op de politie voor orde, en vragen „de Almachtige (vroeger een god, nu de staat) of hij wil trachten te voorkomen dat de antisociale hartstochten te hoog oplopen”. Dat gaat volgens Kropotkin in tegen de natuur. Niet de survival of the fittest is volgens hem in de evolutie het leidende principe geweest, maar wederzijdse hulp. Vogels, mieren, mensen en allerlei andere dieren werken door de geschiedenis heen steeds samen om het leven makkelijker te maken. Om daar recht aan te doen moeten we plaatselijk gaan leven in onafhankelijke eenheden.

Dat vergroot de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid. Kropotkin schreef dit meer dan een eeuw geleden. Nu hebben grote bedrijven veel meer macht en de bureaucratie is toegenomen. De politiek hobbelt er een beetje achteraan. Antisociale hartstochten vieren hoogtij, bij mensen achter hun toetsenbord en volksvertegenwoordigers zoals Geert Wilders en Thierry Baudet. Maar we hebben niet veel tijd, in elk geval niet als het om de ecologische crises gaat. De politieke keuzes die nu worden gemaakt zijn bepalend voor hoe het verhaal verder gaat, misschien zelfs óf het verder gaat. Voorstellen om de democratie te bevorderen, zoals burgerraden, gaan er vaak vanuit dat het systeem in de basis nog goed werkt. Terwijl de wereld ons duidelijk maakt dat we ons anders moeten organiseren, lokaal en globaal.

„Hoe de geschiedenis ingaan, beste mevrouw Schubert?”, schrijft Ewa Lipska in het gedicht ‘Geschiedenis’. „Stormenderhand zoals tirannen? Schuchter zoals dichters? Voor haar applaudisseren als ze een toegift geeft voor het publiek? Welk publiek? Zwijgen als ze toeval en lot op verkenning stuurt? Kun je eruit wegkomen? Een brand met ervaring tikt zich op het vurige voorhoofd.”

We kunnen niet uit de tijd wegkomen, en op de toegift wachten lijkt me ook geen goed idee want vlak daarna valt het doek. Dus we moeten toch een stap verder nemen, met vrees, hoop en verlangen.

Eva Meijer is schrijver en filosoof. Ze schrijft om de week een column.