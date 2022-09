Verdachten ontvoeringsplannen Belgische minister verzetten zich tegen overlevering

De vier mannen die dit weekend in Nederland werden aangehouden omdat zij van plan zouden zijn een Belgische minister te ontvoeren, verzetten zich tegen hun overlevering aan België. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag. Het viertal van 20, 21, 29 en 48 jaar oud zou het gemunt hebben op de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, mogelijk omdat hij sinds zijn aantreden in 2020 inzet op het bestrijden van drugscriminaliteit in België.

De mannen werden dit weekend in Den Haag en omgeving aangehouden door de Nederlandse politie, nadat de Belgische autoriteiten daarom hadden verzocht. Maandag besloot de officier van justitie van het Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC) in Amsterdam dat de mannen in overleveringsdetentie blijven. Ook mogen ze met niemand behalve hun eigen advocaat in contact komen.

Omdat de vier mannen niet hebben ingestemd met overlevering aan België, is het nu aan de Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de Amsterdamse rechtbank om te beslissen of zij overgeleverd mogen worden. De zitting zal binnen zestig dagen plaatsvinden.