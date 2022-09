Verdachte in moordzaak Peter R. de Vries aangehouden in Polen

In Polen is een 30-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandagmiddag bekendgemaakt. Hij zou hebben geholpen bij de voorbereidingen van de aanslag, die op 6 juli vorig jaar plaatsvond in het centrum van Amsterdam. De opgepakte man zou destijds woonachtig zijn geweest in Rotterdam.

De man heeft een Poolse nationaliteit en is aangehouden door de Poolse politie, op verzoek van Nederland. Het OM heeft gevraagd om zijn overlevering. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. De Poolse man is de zevende verdachte die het OM heeft aangehouden in het onderzoek naar de moordaanslag op Peter R. de Vries.

De Vries werd in 2021 neergeschoten in Amsterdam, terwijl hij na een televisieoptreden bij praatprogramma RTL Boulevard naar de parkeergarage liep waar zijn auto stond. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Sindsdien voert onder meer het OM een grootschalig onderzoek uit naar de opdrachtgevers en andere betrokkenen bij de moord. Tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de aanslag, de 22-jarige Delano G. en de 36-jarige Pool Kamil E., heeft justitie begin juni levenslang geëist.

Eerder deze zomer hield de politie in het Brabantse Helmond een 27-jarige man aan. Ook werd in Spanje een 26-jarige Nederlandse man aangehouden en op Curaçao een 27-jarige Nederlandse man, op verdenking van uitvoerende taken. Een andere 27-jarige verdachte, Krystian M. uit Polen, wordt in een andere moordzaak gelinkt aan crimineel Ridouan Taghi.