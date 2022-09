‘Van der Poel veroordeeld voor hotelincident in Australië’

De rechter in Australië heeft wielrenner Mathieu van der Poel maandag veroordeeld voor het duwen van twee tienermeisjes in een hotel in Sydney, in de nacht van zaterdag op zondag. Het ene meisje moet hij duizend dollar betalen, de ander vijfhonderd. Dat meldt de NOS maandag. De boete is omgerekend ruim duizend euro.

Volgens de rechter had de 27-jarige Nederlander het recht niet in eigen handen moeten nemen, toen twee kinderen zijn nachtrust verstoorden. Hij had de beveiliging van het hotel moeten bellen. Dat de wielrenner de dag erna het WK op de weg moest fietsen, was voor de rechtbank geen verzachtende omstandigheid. Oorspronkelijk zou de rechtszaak dinsdag plaatsvinden, maar de zaak kreeg voorrang omdat Van der Poel maandag terug naar Nederland vliegt. Zijn advocaat gaat in hoger beroep en hoopt op vrijspraak.

Volgens een politiewoordvoerder had de profwielrenner een aanvaring met twee meisjes van 13 en 14 jaar oud. Zij zouden voor overlast op de gang van het hotel hebben gezorgd, waarna Van der Poel hen — in een poging zijn nachtrust te redden — zou hebben geduwd. Hier zou een van de twee een schaafwond aan over hebben gehouden. Hierdoor verbleef Van der Poel die nacht uren op het politiebureau in Sydney. Hij wilde er tijdens de wedstrijd zondag het beste van maken ondanks een gebrek aan slaap, maar reed de belangrijke wedstrijd niet uit. Na dertig kilometer hield hij ermee op.