Unilever-topman Alan Jope treedt eind 2023 terug

De directeur van Unilever, Alan Jope (59), heeft maandag aangekondigd te vertrekken. Hij gaat eind 2023 met pensioen. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. De Schotse zakenman leidde sinds 2019 het concern. Een opvolger ontbreekt vooralsnog.

Jope werkt 35 jaar bij Unilever, waarvan vijf jaar als directeur. Hijzelf zegt dat het „juiste moment” is aangebroken om plaats te maken voor een nieuwe topman. Unilever werd onder Jope een volledig Brits bedrijf. Eerder dit jaar kreeg hij te maken met onvrede van aandeelhouders over de voorgenomen mega-overname van de consumententak van het Britse GlaxoSmithKline (GSK). Uiteindelijk ging die overname niet door.

Lees ook dit artikel: Unilever-topman Jope komt met charmeoffensief voor aandeelhouders: kritiek was ‘luid en duidelijk’

Dividendbelasting

Unilever, het moederbedrijf van onder meer Dove en Knorr, deed eind 2021 een bod om een deel van het farmacieconcern GSK over te nemen. Er zou 50 miljard pond (60 miljard euro) zijn geboden voor de consumententak van het Britse bedrijf. Volgens Unilever zou het bedrijf daarmee een gedeelte van de concurrentie wegwerken. Met de overname zou Unilever eigenaar worden van tandpasta’s als Aquafresh en medicijnen als Advil. Het was het grootste overnameplan van Unilever ooit.

De markten zagen de overname niet zitten. Een succesvolle integratie in de rest van het concern zou lastig worden, Unilever zou zich in de schulden werken en omdat het concern weinig ervaring heeft op het gebied van medicijnen die je bij de drogist kan kopen, beoordeelden deskundigen de deal als een slecht idee. Alan Jope zag af van de overname en beloofde aandeelhouders dat er „geen grote acquisities” in de nabije toekomst zouden plaatsvinden.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen onder leiding van topman Jope was de verhuizing van het concern naar Londen. In 2020 kondigde Unilever aan op papier volledig Brits te worden. Het had sinds 1930 zowel een Brits als Nederlands hoofdkantoor, maar wilde af van die gespleten organisatievorm. De verhuizing naar het VK was de uitkomst van een langslepende saga waarin Unilever eerst volledig Nederlands zou worden, waarna het toch besloot te ‘ver-Britsen’. Het hielp niet mee dat het kabinet-Rutte III Unilever beloofde de dividendbelasting af te schaffen, maar na forse maatschappelijk en politieke kritiek hier van afzag.

Lees ook dit artikel: Gemoedelijke Schot met Unileverbloed