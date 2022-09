Total doet duurzame jas aan, maar olie gaat voor

Een nieuwe naam, een nieuw kleurrijk logo en vooral: een nieuwe strategie. Tenminste, dat was de belofte toen de Franse olie- en gasmaatschappij Total ruim een jaar geleden zijn naam wijzigde naar TotalEnergies, om de overgang naar een „speler van wereldformaat in de energietransitie” nog eens extra te benadrukken.

Een jaar voor de naamswijziging stelde Total zichzelf tot doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit in navolging van concurrenten Shell (2018) en BP (2021). Na druk van beleggers beloofden nadien ook ExxonMobil en Chevron dat zij halverwege deze eeuw ‘netto nul’ CO2 uitstoten, al rekenen deze Amerikaanse oliebedrijven de uitstoot van verkochte producten als benzine en diesel niet mee.

„Ook TotalEnergies voelt inmiddels de druk van een deel van zijn aandeelhouders en de maatschappij”, zegt analist Elif Binici van het Franse onderzoeksbureau AlphaValue. Zij wijst op een groep investeerders, waaronder het Nederlandse pensioenfonds PMT, die bij een aandeelhoudersvergadering in mei eiste dat Total meer concrete klimaatdoelen zou stellen. Binici: „Ik verwacht hier ook woensdag weer kritische geluiden over [als het bedrijf een investeerdersdag organiseert, red.]. Maar niet zo stevig als eerder, door de grote zorgen van nu over energie.”

TotalEnergies investeert de laatste twee jaar meer in schonere brandstoffen. De Franse multinational ziet zichzelf niet langer als een klassieke oliemaatschappij en bouwt gestaag aan een groener portfolio. Denk aan groene waterstof in India, een batterijfabriek in het Belgische Duinkerken en laadpalen in Parijs en Amsterdam. Ook nam het bedrijf in mei een belang van 50 procent in het Amerikaanse hernieuwbare-energiebedrijf Clearway. Binici: „Maar het rendement op deze investeringen is voor TotalEnergies niet zo hoog. De meeste investeringen in schone energie komen van start-ups.”

Eind 2021 bedroeg de bruto productiecapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit van TotalEnergies 10,3 gigawatt, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020. Ter vergelijking: voor 2018 was die capaciteit nagenoeg nul. Toch is het aandeel van hernieuwbare energie in de totale investeringen die TotalEnergies doet met circa 10 procent nog marginaal. „TotalEnergies loopt eerder wat voorop, dan achterop”, zegt energie-analist Jilles van den Beukel van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. „Hun investeringen in hernieuwbare energie zijn hoger dan bij Shell. Total heeft daarbij duidelijk een focus op zonne-energie, terwijl een concurrent als BP voor windenergie kiest.”

Ondertussen blijft TotalEnergies nog volop bezig met zoeken naar olie en gas. „Ze genieten in de sector een goede reputatie op het gebied van olie-exploratie”, zegt Van den Beukel. „Ze durven daarbij risico’s te nemen en zijn actief in landen als Angola, Suriname en Oeganda. Topman Patrick Pouyanné is een echte olieman: no-nonsense. Hij trekt zich weinig aan van politieke correctheid. Volgens hem is het oppompen van olie voorlopig gewoon nodig en zal dit anders door staatsoliebedrijven worden gedaan, die dat minder net doen dan Total.”

Net als Shell profiteert TotalEnergies dit jaar volop van de hoge prijzen door de oorlog in Oekraïne. In het tweede kwartaal behaalde Total een recordwinst van 9,8 miljard dollar. Wel moest het 3,5 miljard dollar afschrijven op zijn belang in de Russische gasproducent Novatek na de westerse sancties tegen Rusland. Op dat belang verloor het bedrijf 7,6 miljard dollar. Verder trok Total zich in augustus terug uit een Russisch gasveld dat het met Novatek beheerde, na ophef in de media dat een deel van het gas zou worden omgevormd tot kerosine voor Russische gevechtsvliegtuigen. TotalEnergies heeft volgens onderzoeksbureau FactSet nog altijd een belang van 16,5 procent in Novatek.