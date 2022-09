Op de Hogeschool geef ik het vak Taal: basisvaardigheden aan eerstejaarsstudenten. Ik leg de stam+t-regel en ’t exkofschip uit alsof ik basisschoolkinderen voor me heb. Alle zeilen moet ik bijzetten om ze bij de les te houden. Halverwege de cursus vraag ik de klas om ‘tips en tops’, die ze tot mijn verrassing ijverig neerpent op geeltjes. Eén student complimenteert: „Alles word duidelijk uitgelegt.”

