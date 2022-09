Rusland kent Edward Snowden staatsburgerschap toe

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden het Russische staatsburgerschap toegekend. Dat blijkt uit een op maandag uitgevaardigd decreet. Snowden kreeg in 2020 al een permanente verblijfsvergunning van de Russische staat.

Snowden werkte in de VS voor de inlichtendienst CIA en als systeembeheerder voor de Nationale Veiligheidsdienst (NSA). Hij ontvluchtte de Verenigde Staten nadat hij de kranten The Washington Post en The Guardian in 2013 documenten aanreikte over grootschalige spionageactiviteiten van de NSA. Onderweg naar een volgende verblijfplaats strandde hij in Moskou, waar de klokkenluider tot grote woede van de Verenigde Staten politiek asiel kreeg.

In 2019 sprak Snowden tegen de Amerikaanse televisiezender CBS over zijn wens terug te keren naar de Verenigde Staten. „Dat is het uiteindelijke doel. Maar als ik daar de rest van mijn leven in de gevangenis ga doorbrengen is mijn enige eis dat ik een eerlijk proces krijg. En dat is hetgeen dat de regering me niet kan garanderen.” Snowden zei toen verder dat hem misschien politiek asiel geboden zou worden door Duitsland of Frankijk. Dat is niet gebeurd.