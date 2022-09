Radicaal-rechts in Europa juicht om overwinning Meloni: 'Bravo, Giorgia!'

Op de overwinning van radicaal-rechts in Italië volgde een snelle felicitatie uit Hongarije. Premier Viktor Orbán postte een foto van zichzelf met Giorgia Meloni op Facebook met daarbij „Bravo, Giorgia!” Vanuit de Spaanse regering kwam een heel andere reactie. Volgens minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares mondt „populisme altijd in een catastrofe uit”.

De Franse premier Elisabeth Borne zei dat Frankrijk, samen met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, erop zou toezien dat in Italië de mensenrechten en het recht op abortus zouden worden gerespecteerd. Daarop reageerde Fabio Rampelli, parlementslid van Meloni’s partij Broeders van Italië, op de Italiaanse radio dat zijn partij al tijdens de verkiezingscampagne duidelijk heeft gemaakt niet aan de Italiaanse abortuswet te zullen komen.

Felicitaties voor de Italiaanse winnaars van de verkiezingen kwamen er ook uit Frankrijk, maar dan van Jordan Bardella, Frans Europarlementslid namens Marine Le Pens Rassemblement National. Volgens hem heeft Italië „een lesje in nederigheid gegeven aan Europa”. De radicaal-rechtse Franse politicus Eric Zemmour ziet in Meloni’s zege het bewijs dat „het mogelijk is aan de macht te komen”. Ook de extreemrechtse Spaanse partij Vox, waarbij Giorgia Meloni eerder deze zomer een campagnetoespraak hield, stuurde felicitaties.

Pro-Atlantisch standpunt

De Russische media dichtbij het Kremlin maken zich weinig illusies dat Meloni’s leiderschap straks tot een andere houding inzake Moskou leidt. Zij stellen vast dat Salvini en Berlusconi de sancties tegen Rusland zouden willen herzien, maar Meloni juist een pro-Atlantisch standpunt inneemt.

Een woordvoerder van de Europese Commissie stelde dat de Commissie en voorzitter Von der Leyen „samenwerken met de winnaars van de verkiezingen”. Zo drukte Eric Mamer zich een flink stuk diplomatischer uit dan de Commissievoorzitter zelf, die vlak voor de Italiaanse stembusgang had gezegd te beschikken „over instrumenten die we kunnen inzetten” als het fout zou gaan, „zoals bij Hongarije en Polen”.