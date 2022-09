Raad van State: wetsvoorstel nieuwe spionagewet is ‘onvoldoende duidelijk’

Uit het voorstel voor een nieuwe spionagewet dat minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) voor de zomer presenteerde, wordt „onvoldoende duidelijk” wat het kabinet precies strafbaar wil stellen. Dat concludeert de Raad van State in een advies, dat maandag werd gepubliceerd. De minister wil met het wetsvoorstel de definitie van het begrip spionage uitbreiden, omdat het strafrecht nu te weinig mogelijkheden zou bieden voor de veroordeling van spionnen.

Wat de minister „klassieke spionage” noemde in haar presentatie van het voorstel op 8 juli, is al strafbaar: het schenden van staats- en bedrijfsgeheimen. Maar op andere „handelingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid”, die niet per se om geheimen gaan, staat nog geen staf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om praktische zaken als het smokkelen van pakketjes over de Nederlandse grens, maar ook om onrust stoken met sociale media ten tijde van verkiezingen.

De Raad van State vindt dat de „handelingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid” beter moeten worden afgebakend. „De term kan allerlei handelingen omvatten, zoals het verspreiden van desinformatie, het beïnvloeden van besluitvorming en het intimideren van bevolkingsgroepen”, schrijft de Raad. Dat is niet goed voor de rechtszekerheid of de handhaving van een nieuwe spionagewet. Het ministerie van Justitie zou in het wetsvoorstel „expliciete handelingen” moeten omschrijven die strafbaar worden.

