OM wil 53 strafzaken in de prullenbak gooien vanwege capaciteitsgebrek

Gooi 53 strafzaken in de prullenbak. Dat is kortweg het verzoek dat het Haagse Openbaar Ministerie maandag deed in een speciale zitting voor de rechtbank in die stad. Justitie vraagt de rechters in alle gevallen niet-ontvankelijk te worden verklaard omdat de lopende strafzaken „een gebrek aan belang hebben” en te oud zijn om er de toch al schaarse zittingscapaciteit verder mee te belasten. Het leidde tot een „ongebruikelijk en in verschillende gevallen ook pijnlijke zitting”, zoals officier van justitie Thijs Berger het omschreef. „Maar een snelle beëindiging is nodig om ruimte te behouden voor andere, urgentere zaken”.

Bij het parket in Den Haag houden ze grote schoonmaak. „Een trein van zaken”, noemde de voorzitter van de rechtbank Els Kole de reeks strafdossiers die maandag voorbijtrok. Het staat het OM vrij om strafzaken in alle beslotenheid te seponeren of via een strafbeschikking zelf af te doen maar dat kan niet meer als het gaat om zaken waarbij de verdachte al is gedagvaard. „Voor al deze zaken geldt dat de politie, het OM en de rechtbank er al eerder veel werk in hebben gestoken”.

‘Veel werk in gestoken’

Er zat niets anders op dan een publieke vertoning waar de overbelasting van het rechterlijk apparaat in geuren en kleuren te zien was. Verdachten sloegen het spektakelstuk over. Alleen een enkele advocaat kwam langs om het OM namens de cliënt te complimenteren. Een raadsman zei blij te zijn dat de strafzaak die „als een donkere wolk” boven de verdachte hing nu verdween. De strafzaken werden vaak al meer dan vier jaar en soms zelfs tien jaar geleden aangehouden omdat er bijvoorbeeld nog nader onderzoek nodig was of omdat getuigen moesten worden gehoord.

De dossiers belandden dan nogal eens achterin de kast en daar bleven ze, „omdat met het verstrijken van de tijd het belang van vervolging afnam”, aldus Berger. Bij de selectie van weg te gooien zaken heeft het OM er naar eigen zeggen op gelet dat er geen slachtoffers zijn en de verdachten niet al weer nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd.

Veel strafdossiers waar het OM vanaf wil, betreft drugszaken. Mannen die betrapt zijn met hennepplanten of vijf kilo hasj en 8.300 ml cocaïne in huis hadden liggen. „Dit zijn zaken die pijn doen maar, hoe gek het ook mag klinken, het zijn relatief kleine hoeveelheden”, zei officier van justitie Berger verontschuldigend. „Het zijn hele kleine jongens. Inmiddels hebben we dankzij de ontcijfering van crypto-data zaken van veel grotere hoeveelheden en daar is de zittingscapaciteit hard voor nodig”.

Verdachte plegers van creditcardfraude, inbrekers en een fietsenmaker die faillissementsfraude zou hebben gepleegd: ze ontspringen allemaal de dans als het aan het OM ligt. Een enkele advocaat wees er op dat het voeren van een adequate verdediging vele jaren na het plegen van een vermeend misdrijf ook niet te doen is. En soms heeft een verdachte nadrukkelijk zijn leven gebeterd, zei de advocaat van een 33-jarige verdachte hennephandelaar uit Zoetermeer. De man is inmiddels werkzaam als registeraccountant.

‘Hoge spanning medewerkers’

Volgens een zegsman van de OM-leiding „is het niet de verwachting” dat naast Den Haag ook andere parketten rechtbanken gaan vragen om niet-ontvankelijk te worden verklaard. Het OM hoopt trouwens de komende jaren 250 extra officieren van justitie aan te trekken om het vervolgingswerk beter aan te kunnen. „Er is sprake van voorraden en een hoge werkdruk, en daarmee is de spanning voor onze medewerkers hoog. Zij willen immers elke dag de terechte verwachting van de samenleving waarmaken”.

Of de Haagse rechtbank akkoord gaat het verzoek van het OM niet-ontvankelijk te worden verklaard, zal ze op 10 oktober laten weten. Het is niet aannemelijk dat de rechtbank alsnog opdracht zal geven de zaken aan te brengen voor volledige behandeling. Ook rechters zijn behoorlijk overbelast.