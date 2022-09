Ook Kazachstan erkent Russische nepreferenda in Oekraïne niet

25-jarige Rus schiet commandant neer in Siberisch rekruteringscentrum

Een commandant in een Russisch rekruteringscentrum in Siberië is neergeschoten door een 25-jarige Russische man. Dat melden internationale persbureaus, waaronder het Russische Tass, terwijl een Rusland-correspondent van The Guardian beelden deelde van de schietpartij. De commandant ligt in kritieke toestand op de intensive care, waar de dokters „vechten voor zijn leven”, melden lokale autoriteiten op Telegram. De schutter is opgepakt en wordt „absoluut gestraft”.

Op beelden is te zien dat een man in een zaal één schot afvuurt in de richting van een groep mensen, waarschijnlijk gemobiliseerde Russen. Na het schot stuift de menigte in paniek weg. Andere beelden tonen hoe de neergeschoten man op een brancard naar de ambulance wordt gedragen. De schutter zou zichzelf hebben geïdentificeerd als de 25-jarige Roeslan Zinin. Hij zou volgens nog onbevestigde berichten boos zijn geweest over de mobilisatie van zijn beste vriend, die geen militaire ervaring heeft.

Uit verschillende delen van Rusland kwamen afgelopen dagen berichten van onvrede over de ‘gedeeltelijke mobilisatie’. In de autonome republieken Jakoetië en Dagestan waren in het weekend protestacties, onder meer van vrouwen die hun echtgenoot of zoon moeten afstaan aan het leger. Gebieden in het verre oosten van Rusland — waar een groot aantal etnische minderheden woont — leveren disproportioneel veel mannen voor de oorlog van Poetin, terwijl grote steden als Moskou en Sint-Petersburg dat lot bespaard blijft.

