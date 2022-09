Na de watersnood is Pakistan verre van uit de problemen

Kinderen die met hun ouders de overstromingen in Sindh ontvluchtten, kunnen in een tentenkamp dat het stadbestuur oprichtte in een buitenwijk van Hyderabad naar een ‘schooltje’. Echt lesgeven is niet mogelijk, vertelde de lerares aan de NRC-correspondent, die enkele dagen voordat deze foto is gemaakt (op 21 september) het kamp bezocht. „Eerst moeten de kinderen hun angst kwijtraken. Ze zijn heel druk, ik denk omdat ze niet weten wat ze met de situatie aan moeten”, zei de zeventienjarige Bua, die zelf ook haar huis moest achterlaten. „We praten veel over het water. Wie wil, krijgt een lesboek om taalopdrachten te maken.”

Foto Akram Shahid / AFP