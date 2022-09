Minister Weerwind scherpt bezoek- en contactregeling EBI verder aan

Voor de zwaarste criminelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gaan nog strengere regels gelden voor bezoek en communicatie met de buitenwereld. Dat heeft minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) maandag aangekondigd. „Recente ontwikkelingen laten zien dat het huidige wet- en regelgevend kader tekortschiet en dat er meer nodig is”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Weerwind wil de huidige regelgeving zo aanpassen dat „kopstukken” die veroordeeld zijn voor een rol in de zware georganiseerde misdaad standaard extra beperkingen krijgen opgelegd in Vught. Ze mogen bijvoorbeeld nog maar één keer per week tien minuten lang bellen, in plaats van de huidige drie keer. Dat mag dan alleen met personen die zich eerst melden en identificeren op een door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aangewezen locatie. Kopstukken mogen ook nog maar één persoon per week ontvangen als bezoek, in plaats van de huidige drie keer.

Weerwind verwacht dat de veranderingen binnen drie maanden kunnen worden doorgevoerd, maar „zet alles op alles om deze eerder in te laten gaan”. Met de „recente ontwikkelingen” waarover hij schrijft, doelt hij zeer waarschijnlijk op publicaties van De Telegraaf van half september, over onder meer het contact tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit vanwege de moord op regisseur Theo van Gogh in 2004. Beiden zitten vast in de EBI in Vught en zouden elkaar brieven met koranverzen sturen. Volgens justitie zijn daar mogelijk gecodeerde boodschappen in verwerkt.