Man schiet dertien mensen dood op basisschool in Rusland

Een man heeft maandag op een basisschool in de Russische stad Izjevsk zeker dertien mensen doodgeschoten, onder wie zeven kinderen, meerdere docenten en een beveiliger. 21 mensen raakten gewond. Dat melden internationale persbureaus. Volgens de politie pleegde de schutter na zijn daad zelfmoord. Het Franse persbureau AFP zegt dat de man de 34-jarige Artjom Kazantsev is, een oud-leerling van de school. Wat hem motiveerde is vooralsnog niet bekend.

Volgens AFP schoot de man eerst een bewaker dood en opende hij daarna het vuur in de school. Aleksandr Bretsjalov, de gouverneur van de regio, was zichtbaar ontroerd in een videoboodschap die via berichtendienst Telegram rondgaat.

Op sociale media circuleren beelden van vluchtende kinderen en de mogelijke dader. In het schokkende videomateriaal is een bebloede man te zien. Hij ligt roerloos op de grond en is in het zwart gekleed, op zijn trui draagt hij een afbeelding van een hakenkruis.

Vaker fatale schietincidenten

President Vladimir Poetin noemt de schietpartij een „onmenselijke daad van terrorisme”.

Izjevsk is de hoofdstad van Oedmoertië, een autonome republiek binnen de Russische Federatie. De stad ligt op ongeveer negenhonderd kilometer van Moskou.

Afgelopen tijd vonden in Rusland vaker fatale schietincidenten op scholen plaats. In april werden op een kleuterschool in de Russische regio Oeljanovsk twee kinderen en een leraar doodgeschoten. In 2021 vielen negen doden in de stad Kazan. Op een universiteit in de stad Perm vielen datzelfde jaar zes doden.