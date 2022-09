Invloedrijke islamitische geestelijke Yusuf al-Qaradawi (96) overleden

De invloedrijke islamitische ideoloog en geestelijke Yusuf al-Qaradawi is maandag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn nabestaanden maandag bekendgemaakt via zijn Twitteraccount. De Egyptische Qaradawi werd gezien als de onofficiële spirituele leider van de Moslimbroederschap, een politiek-islamitische beweging die onder meer zelfmoordaanslagen van Palestijnen in Israël verdedigde.

Qaradawi overleed in Qatar, waar hij woonde nadat hij Egypte ontvluchtte, toen Moslimbroederschap-politicus Mohamed Morsi in 2013 werd gearresteerd bij een staatsgreep van het leger. Morsi was de eerste democratisch verkozen president van Egypte – nadat autocraat Hosni Mubarak ten val was gebracht in 2011 won de Moslimbroederschap de verkiezingen. Morsi kreeg in 2015 de doodstraf en ook Qaradawi werd bij verstek ter dood veroordeeld in Egypte.

De geestelijke had decennialang een populaire tv-show op het Qatarese netwerk Al Jazeera, Sharia and Life, waarin hij vaak sprak over controversiële en politieke onderwerpen. Hij waarschuwde islamitische vrouwen niet te masturberen en vond dat homoseksuelen bestraft moesten worden vanwege hun geaardheid. Verder steunde hij de Palestijnse terroristische organisatie Hamas en leverde hij stevige kritiek op de Amerikaanse inval van Irak in 2003. Hij riep islamitische landen op zich voor te bereiden de wapens op te pakken als „het de Irakezen niet lukt het leger te verdrijven”.

60 miljoen kijkers

Zijn ideeën bereikten een breed publiek. Sharia and Life werd wekelijks door zo’n 60 miljoen mensen bekeken, schatte het Duitse blad Der Spiegel in 2011. En ook de door Qaradawi opgezette website IslamOnline, waarop religieuze vraagstukken worden behandeld door islamitische geestelijken, was en is nog steeds populair.

Hoewel Qaradawi een officiële bestuursfunctie bij de Moslimbroederschap meerdere malen zou hebben afgewezen was hij binnen de beweging een invloedrijk ideoloog. De Moslimbroederschap begon als een radicale beweging die streefde naar een zuivere islamitische staat zonder westerse invloeden. Vanaf de jaren zestig werd juist voor een geweldloze strategie gekozen, met politieke invloed als doel. Qaradawi riep op tot participatie in westerse democratieën, in plaats van afzondering van ‘ongelovigen’. Hij was kritisch over salafistische bewegingen als Islamitische Staat.