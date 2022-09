Hij herkent hun vrolijkheid – en hun pijn

De foto in de serie You Huddle To Keep Warm die Elizar Veerman zelf het mooist vindt, „misschien wel de beste die ik ooit heb gemaakt”, is die met Mo en Yous in Marseille. Je ziet twee vrienden in het late zonlicht, tweede- of derdegeneratie-immigranten zijn het, die samen poseren voor een gebouw van typisch westerse architectuur. Onbeschroomd kijken ze in de lens, hun verbondenheid spreekt uit hun achteloze fysieke contact, dat je op deze manier niet veel ziet in westerse steden.

De Molukse grootouders van Elizar Veerman (1994) kwamen in 1951 aan in Nederland. Zijn vader werd geboren in barak 14 van Kamp Westerbork, waar het gezin eerst naar toe werd gebracht. Zelf groeide hij op in Krimpen aan den IJssel, „een klein christelijk dorp”, waar hij van jongs af aan ervoer wat dat met mensen doet: leven in een diaspora. „Je kruipt als het ware samen, zowel fysiek als mentaal. Je hoort bij elkaar, dat wil je voelen en ervaren.” Zeg maar: Mo en Yous in Marseille.