Groningse gaskraan vanaf zaterdag ‘op de waakvlam’

Vanaf aanstaande zaterdag, 1 oktober, zal het kabinet zoals gepland de Groningse gaskraan verder dichtdraaien. Het Groningenveld zal „op de waakvlam” draaien; er zal slechts een minimale hoeveelheid gas worden gewonnen. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vijlbrief zegt dat komend gasjaar, dat loopt vanaf oktober, maximaal 2,8 miljard kuub gas uit Groningen zal komen. In het vorige gasjaar (2021-2022) werd zo’n 4,5 miljard kuub gas gewonnen. Het kabinet wil al langer de gaswinning uit het Groningenveld verminderen. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de daardoor veroorzaakte gastekorten wordt een slag om de arm gehouden. „Als de geopolitieke situatie het toelaat, wil het kabinet de gaswinning uit het Groningenveld stoppen in het najaar van 2023, uiterlijk 2024”, aldus het kabinet.

Er zijn nog elf Groningse gasputten open. Die worden vanaf oktober met een maximum draaiende gehouden voor noodgevallen. Vóór 1 april volgend jaar zal staatssecretaris Vijlbrief besluiten of vanaf die datum zes van de elf productielocaties gesloten kunnen worden. Dat zal eveneens afhankelijk zijn van de „geopolitieke situatie”.

De reden voor het dichtdraaien van de gaskraan is de impact van de aardbevingen in Groningen. „Met elke aardbeving in Groningen, zoals zaterdag nog bij Uithuizen, worden de Groningers weer opgeschrikt. De schade aan huizen, maar zeker ook de impact op Groningers is enorm”, zegt Vijlbrief.