„Op zondagen gaan gezinnen op pad”, zei de vriendin weleens. Er volgde dan altijd een lijst met activiteiten en plekken. Nemo, Artis, parken, musea, fietsen, speeltuinen, knutselen: dingen die we op zaterdag doen. Ik probeerde me dan voor te stellen hoe leuk ik het zou vinden om dat dan ook op zondag te doen.

Vanwege Nederland-België, een voetbalwedstrijd, hoefde ik gisteren niet naar Hilversum, waar ik regelmatig de zondagmiddag doorbreng met de redactie van Studio Voetbal. Ik verbaasde me dan weleens over haar humeur als ik thuiskwam.

In plaats daarvan vertrok zij aan het eind van de ochtend naar Nijmegen, ze ging in een boekhandel Esther Gerritsen interviewen. Het was de omgekeerde wereld: we ruilden als het ware van rol.

Ik gaf Frida van Roosmalen (1) een fles en draaide net zo lang aan een springtouw tot Leah van Roosmalen (5) haar record – 123 keer springen – had verbroken. Toen ik aan deze column wilde beginnen kwamen een vriendin van de vriendin met wie ze vaak een zondagmiddag doorbrengt, en haar zoontje Lucie van Roosmalen (7) terugbrengen. Ze had een nachtje gelogeerd. Totaal nieuwe dynamiek, geschreeuw, achtervolgingen en ‘schreeuw-verstoppertje’.

De vriendin van de vriendin was naar eigen zeggen gesloopt, ze bleef nog even op de bank hangen. Verder hoefde ik niets te verwachten, haar dienst met een deel van mijn kroost zat erop.

„Wil je echt niet met ze spelen?”, vroeg ik na een half uur. „Ik moet nog een column.”

Toen ze ging lag de vloer vol met Monopoliegeld en Ministeck, speelgoed dat ik zelf had aangeschaft. Frida van Roosmalen had gepoept, terwijl ik de luier verwisselde schminkten de anderen elkaar onder met make-up. Ik maakte voedsel, de iPad was leeg, iemand had een bord stuk laten vallen. Leah van Roosmalen eiste dat ze bij een vriendin mocht spelen, maar die mensen waren niet thuis. Ze deden op zondag altijd iets leuks met z’n allen, liet de moeder weten.

De vriendin belde direct na afloop van haar optreden op, zoals ik op zondag ook weleens belde als ik klaar was met mijn werkje. Ik denk dat ik met dezelfde toon opnam, ik vind inmiddels dat je iemand daar op een zondagnamiddag na een dag met kinderen niet op mag afrekenen.

Hoe het ging?

Ja, hoe ging het? Er hing een gordijn los, Leah van Roosmalen had onafgebroken geschreeuwd, ik kon de zin ‘Kijk nou, papa’ niet meer horen, ik had boodschappen gedaan en gekookt, het was een teringzootje en dan moest ik ook nog deze column.

‘Kom toch terug’, dacht ik, ‘alleen ben ik niets.’

„Gewoon een zondagmiddag”, hoorde ik mezelf zeggen.

