D66 wil schorsing FVD-Kamerlid Van Houwelingen na nazivergelijking

D66 wil dat FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen wordt geschorst als Kamerlid vanwege het vergelijken van twee ministers met het naziregime. Dat zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte tegen NRC. Hij dient deze week een officiële klacht in bij het College van onderzoek integriteit, dat klachten behandelt over het schenden van de gedragscode door Kamerleden. In die code staat dat Kamerleden zich moeten onthouden van gedrag dat „het gezag of de waardigheid van de Kamer in ernstige mate” aantast. De oproep van Paternotte is bijzonder: het komt zelden voor dat een Kamerlid openlijk zegt dat een ander Kamerlid moet worden geschorst.

Paternotte noemde het zondag al „woestmakend” dat Van Houwelingen op zaterdagavond op Twitter een gefotoshopt beeld deelde van ministers Ernst Kuipers (D66) en Karien van Gennip (CDA). Op de oorspronkelijke foto staan zij samen bij een vlag van de Sustainable Development Goals (SDG’s), de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling. Op de bewerkte foto is de SDG-vlag vervangen door de vlag van het naziregime. Paternotte betitelde de fotoshop als „wanstaltig” en een „nieuw dieptepunt” waarmee FVD de veiligheid van de ministers in gevaar brengt. Kuipers en Van Gennip kondigden aan zich „te beraden op verdere stappen”.

Van Houwelingen haalde de fotoshop zondagavond laat na de ophef weer weg en plaatste in plaats daarvan een foto met de communistische vlag erbij „omdat de SDG-vlag welbeschouwd toch nóg verwanter is aan de hamer-en-sikkel van de communistische Internationale dan aan de Swastika”, schreef hij op Twitter.

Eerder werd Baudet berispt

Het College van onderzoek integriteit, dat vorig jaar is ingesteld, kan verschillende sancties aan een Kamerlid opleggen als het tot de conclusie komt dat gedragsregels zijn overtreden. Zo kreeg FVD-leider Thierry Baudet eerder dit jaar een berisping omdat hij weigert zijn nevenfuncties op te geven, waaronder die van directeur bij zijn commerciële uitgeverij THPB Media. De toezichthouder eiste dat Baudet dit alsnog zou doen, maar dat deed de fractievoorzitter van FVD niet. Het gevolg daarvan is dat Baudet voorlopig met het niet opgeven van zijn nevenfuncties is weggekomen.

Paternotte vindt dat het college in het geval van Van Houwelingen verder zou moeten gaan dan het geven van een berisping. „Voor de meeste Kamerleden is een berisping heel heftig, maar bij FVD trekken ze zich er niks van aan.” De toezichthouder kan een Kamerlid ook een schorsing opleggen, van bijvoorbeeld een week tot maximaal een maand. Een Kamerlid mag dan wel stemmen, maar niet deelnemen aan debatten. Paternotte erkent dat zo’n maatregel „heel stevig” is, maar vindt dat het college een signaal moet geven dat met maken van nazivergelijkingen een grens is bereikt.

Rel bij Algemene Beschouwingen

FVD-leider Baudet veroorzaakte vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een grote rel door de Engelse universiteit waaraan D66-leider Sigrid Kaag studeerde te betitelen tot een opleidingsplek „voor spionnen”. Alle aanwezige leden van het kabinet verlieten daarop demonstratief de zaal, waarna Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) Baudet schorste voor de rest van de vergadering nadat hij weigerde zijn woorden terug te nemen. Komende donderdag praat de Tweede Kamer over een voorstel van Paternotte en ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers dat regelt dat de Kamervoorzitter makkelijker kan ingrijpen als personen in een Kamerdebat worden bedreigd.

Paternotte erkent dat de insinuatie van Baudet aan het adres van Kaag „anders is dan een directe bedreiging”. Toch heeft de door hem voorgestelde aanscherping van het Reglement van Orde volgens Paternotte meerwaarde. „Door expliciet te maken dat dreigende taal ongeoorloofd is, helpt dat de Kamervoorzitter om een volgende keer in te grijpen.” Paternotte brengt een incident met opnieuw FVD’er Van Houwelingen in herinnering, die tegen D66’er Sjoerd Sjoerdsma in een debat zei: „Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.” Van Houwelingen weigerde zijn woorden terug te nemen, terwijl Sjoerdsma in de dagen na het incident met de dood werd bedreigd.

De gang van zaken laat volgens Paternotte zien hoe belangrijk het is dat dreigende taal richting andere politici in de Tweede Kamer niet onbestraft blijft. „Sjoerdsma kreeg doodsbedreigingen, bij Kaag stond iemand met een fakkel voor de deur. Dat heeft heel veel te maken met wat er in ons parlement wordt geroepen.” Pepijn Van Houwelingen was niet direct bereikbaar voor een reactie.