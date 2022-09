Cubaanse bevolking stemt voor legalisering homohuwelijk en draagmoederschap

De Cubaanse bevolking heeft zondag tijdens een referendum in grote meerderheid ingestemd met de invoering van het homohuwelijk en het draagmoederschap. Dat meldt persbureau AFP maandag. Het pro-kamp kreeg volgens de voorlopige uitslag 66 procent van de stemmen, waardoor het resultaat volgens de Cubaanse kiesraad nu al „onomkeerbaar” is. Voor invoering van de wet moest meer dan 50 procent van de bevolking instemmen met de wet, die het land een voorloper maakt op het gebied van lhbt-rechten in het overwegend conservatieve Latijns-Amerika.

Lees ook: Homobevrijding Cuba: ‘Juist een socialistisch land moet minderheden insluiten’

De nieuwe wet vervangt de oude familiecode van Cuba, die sinds 1975 van kracht was. Met de invoering van de wet verandert de definitie voor het huwelijk in „een verbintenis tussen twee mensen”, wat het homohuwelijk en adoptie door homostellen mogelijk maakt. Ook een „solidair draagmoederschap”, een draagmoederschap zonder winstoogmerk, is in de nieuwe wet toegestaan.

Zo’n 74 procent van de 8,4 miljoen stemgerechtigde Cubanen nam deel aan het referendum. In de voorlopige uitslag waren de stemmen uit 36 kiesdistricten nog niet meegenomen vanwege de slechte weersomstandigheden in het oosten van het land. Het was de eerste keer dat Cubanen zich in een referendum mochten uitlaten over een wet, in het verleden kon dit enkel voor grondwetswijzigingen.