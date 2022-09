Veilig je been breken, om maar niet naar de oorlog te hoeven

In een paar dagen tijd is het leven van miljoenen Russen gereduceerd tot één enkele vraag: hoe te voorkomen dat ik en mijn geliefden als kanonnenvoer naar Oekraïne worden gestuurd? De chaotische en schijnbaar willekeurige uitvoering van de vorige week door president Vladimir Poetin afgekondigde ‘gedeeltelijke’ mobilisatie, waarbij 300.000 reservisten en militair specialisten zouden worden opgeroepen, leidt al dagen tot grote paniek.

Door heel Rusland werden sinds woensdag al duizenden Russische mannen thuis, op straat of op hun werkplek verrast door een dienstoproep. Dat zijn niet alleen reservisten, maar mannen in alle leeftijdsgroepen en categorieën, die ongeacht militaire ervaring of vrijstellingsgronden per direct worden opgeroepen. Sociale media ontploften afgelopen dagen van foto’s en video’s, waarop te zien is hoe mannen in bussen worden gezet en naar militaire trainingslocaties gebracht. Vandaar worden ze na een korte training naar het front gezonden, om de noodlijdende Russische eenheden te versterken.

Oproep tot mobilisatie legt de grote tekorten in het Russische leger bloot

Terwijl veel mannen in afgelegen, arme en vaak Kremlin-loyale provincies in Siberië en de Kaukasus zich ogenschijnlijk gedwee lieten afvoeren, zochten in de grote steden tienduizenden vooral jonge mannen naar manieren om aan het leger te ontsnappen. Wie de mogelijkheid heeft, koopt tegen exorbitante prijzen vliegtickets naar visumvrije bestemmingen in Centraal-Azië, de Kaukasus en het Midden-Oosten. Aan de Russische zuidgrens met Georgië ontstonden kilometerslange files.

Uitschrijven uit woonadres

Voor de overgrote meerderheid is vluchten geen optie. Zij moeten het doen met de onafgebroken stroom van adviezen die juristen, mensenrechtenorganisaties en oppositiegroepen delen op Russische sociale media om aan militaire dienst te ontsnappen. De belangrijkste: schrijf je uit van je woonadres, vermijd politiepatrouilles op straat, verberg je online activiteiten en doe voor niemand de deur open. Een dienstoproep moet volgens de wet persoonlijk worden overhandigd, wie hem per post of digitaal ontvangt, heeft het recht om te weigeren.

Voor de echt wanhopigen werden instructies gedeeld hoe op een ‘veilige’ manier een arm of been te breken. „Beter je been breken, dan hem verliezen in een oorlog”, klonk het in chatgroepen.

Hoe hard veel Russen hun inkomen ook nodig hebben, ook de werkplek bleek afgelopen dagen niet veilig. Instellingen en (staats)bedrijven als de Spoorwegen, banken en zelfs de geheime dienst FSB moeten volgens berichten een verplicht percentage soldaten leveren voor de strijd in Oekraïne. Op talloze plaatsen werden werknemers afgelopen dagen verrast, en in sommige gevallen direct afgevoerd. Thuiswerken is verboden, wie niet komt opdagen wordt ontslagen. Volgens door NRC niet te verifiëren berichten zouden ook burgers die om gezondheidsredenen zijn vrijgesteld zijn opgeroepen, net als studenten. Ook probeert de overheid de miljoenen Centraal-Aziatische arbeidsmigranten tegen belofte van hoge vergoedingen te verleiden tot militaire dienst.

Chaos in Rusland na mobilisatie: mannen met oproepbriefjes en lange rijen voor grenzen

Protesten

De mobilisatie verloopt niet zonder protest. In het hele land werden tussen woensdag en zondag ruim tweeduizend demonstranten opgepakt. In verschillende steden en dorpen kwam het tot rellen. In Dagestan schoten ordetroepen in de lucht, in de doorgaans zeer Kremlin-loyale zuidelijke provincie kwam het tot opstootjes. En hoewel de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov verklaarde dat de mobilisatie voor Tsjetsjenen niet geldt, noemde hij weigeraars „volksvijanden” en kwamen ook uit Grozny berichten van protesten en arrestaties.

Ook binnen Poetins eigen kringen klonken zorgen over de gang van zaken. Het hoofd van de presidentiële mensenrechtenraad Valeri Fadejev klaagde bij Defensieminister Sergej Sjoigoe over de dwangmatige mobilisatie, zo melden media. Valentina Matvienko, de voorzitter van het Russische Hogerhuis, schreef op Telegram de excessen absoluut „onaanvaardbaar” te vinden en riep de regionale autoriteiten op zich aan de voorschriften te houden. Ook Doema-voorzitter Vjatsjeslav Volodin uitte zorgen. Op enkele plaatsen zouden onterecht gemobiliseerde mannen inmiddels zijn vrijgelaten.

De Oekraïense president Zelensky verklaarde zondag dat Russische militairen die zich overgeven „beschaafd” zullen worden behandeld. „Nu is het moment waarop je beslist of je leven zal eindigen. Een dienstoproep weigeren is beter dan als oorlogsmisdadiger in het buitenland sterven. Het is beter weg te lopen voor deze criminele mobilisatie, dan kreupel te worden en je in een rechtbank te moeten verantwoorden voor deelname aan een agressieve oorlog. Overgave aan Oekraïense gevangenschap is beter dan sterven door onze wapens”, aldus Zelensky.

Patriottisme

Ondertussen deed het Kremlin zijn best om de schijn van patriottisme en nationale eenheid hoog te houden. Vrijdag organiseerden de Moskouse autoriteiten nabij het Kremlin een muzikaal evenement met de titel ‘Wij laten de onzen niet stikken’, ter ondersteuning van de zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. In Oost-Oekraïne brachten inwoners dit weekend in een chaotisch georganiseerd referendum hun stem uit over de aansluiting bij Rusland. Terwijl stemcommissies in de Donbas met stembussen en gewapende escortes langs de deuren gingen, kwamen in het Moskouse centrum Kremlin-loyale groeperingen, politieke partijen en duizenden burgers met stickers en vlaggen met het oorlogssymbool ‘Z’ bijeen.

Natuurlijk ga ik! We moeten het vaderland beschermen! Sultan 25-jarige student die is opgeroepen

Onder de aanwezigen bleken ook mannen die hun militaire oproep reeds hadden ontvangen. Enkelen lieten aan NRC weten met enthousiasme te gaan vechten. Zoals de 25-jarige Sultan, een student uit de Oost-Siberische deelrepubliek Jakoetië. Net als vele anderen ontving hij zijn oproep niet persoonlijk, zoals de wet voorschrijft, maar via de speciale app Gosuslugi, waar Russen hun zaken regelen met de overheid. „Natuurlijk ga ik! We moeten het vaderland beschermen!”, vertelde hij. De bijeenkomst bleek minder spontaan dan door de propaganda werd voorgesteld. Achteraf klaagden aanwezigen op sociale media dat ze de vergoeding van ongeveer 15 euro die hen voor hun aanwezigheid was beloofd niet hadden ontvangen. President Poetin zelf was niet aanwezig. Volgens geruchten zou hij vakantie hebben genomen in zijn luxeverblijf in het Karelische Valdai.